Повітряна тривога в Україні 4 липня — злетів бомбардувальник Ту-95М3

Ракетна небезпека — соцмережі пишуть про зліт Ту-22М3
Повітряна тривога в Україні зараз 4 липня поширилась на східні області, зокрема Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та інші. Це пов'язано з ракетною небезпекою. Моніторингові канали пишуть, що злетів бомбардувальник Ту-95М3.
Про тривогу повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Ракетна небезпека в Україні 4 липня
"Ракетна небезпека для східних областей!" — попереджають українські захисники.
За даними моніторингових пабліків, росіяни підняли в повітря бомбардувальник Ту-95М3, який є ракетоносієм. Так, один борт Ту-95 може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, ще 8 ракет Х-101 — на пілонах під крилами, а також може пускати ракети Х-55.
Водночас пабліки попереджають про загрозу пусків ракет Х-22/32.
Таким чином "почервоніла" значна частина України, зокрема такі області:
- Харківська,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Запорізька.
Для інших областей зберігається загроза ударних БпЛА, які за даними бійців:
- в східній частині Чернігівської області, курс західний.
- південніше Чернігова, курс західний/південно-західний.
- на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.
- в північній частині Київської області, курс західний.
- в східній частині Житомирської області, курс західний.
Оновлено 02:25. Повітряні сили оприлюднили нову інформацію щодо "шахедів" в українському повітряному просторі:
- в північній частині Чернігівської області, постійно змінює курс.
- в східній та західній частині Житомирської області, курс західний.
- на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
- північніше Миргорода та Полтави, курс південно-західний.
- в східній частині Харківської області, курс південний.
Повітряна тривога розляглась на північ країни, охопивши частину західних та південно-східних областей.
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