Повітряна тривога в Україні 4 липня — злетів бомбардувальник Ту-95М3

Бомбардувальники скидають ракети. Ілюстративне фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз 4 липня поширилась на східні області, зокрема Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та інші. Це пов'язано з ракетною небезпекою. Моніторингові канали пишуть, що злетів бомбардувальник Ту-95М3.

Про тривогу повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Ракетна небезпека в Україні 4 липня

"Ракетна небезпека для східних областей!" — попереджають українські захисники.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

За даними моніторингових пабліків, росіяни підняли в повітря бомбардувальник Ту-95М3, який є ракетоносієм. Так, один борт Ту-95 може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, ще 8 ракет Х-101 — на пілонах під крилами, а також може пускати ракети Х-55.

Водночас пабліки попереджають про загрозу пусків ракет Х-22/32.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Чому тривога. Радар"

Таким чином "почервоніла" значна частина України, зокрема такі області:

Харківська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Запорізька.

Для інших областей зберігається загроза ударних БпЛА, які за даними бійців:

в східній частині Чернігівської області, курс західний.

південніше Чернігова, курс західний/південно-західний.

на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.

в північній частині Київської області, курс західний.

в східній частині Житомирської області, курс західний.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Чому тривога. Радар"

Оновлено 02:25. Повітряні сили оприлюднили нову інформацію щодо "шахедів" в українському повітряному просторі:

в північній частині Чернігівської області, постійно змінює курс.

в східній та західній частині Житомирської області, курс західний.

на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.

північніше Миргорода та Полтави, курс південно-західний.

в східній частині Харківської області, курс південний.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Чому тривога. Радар"

Повітряна тривога розляглась на північ країни, охопивши частину західних та південно-східних областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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