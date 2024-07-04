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Ракетна небезпека — соцмережі пишуть про зліт Ту-22М3

4 липня 2024 01:34
оновлено: 02:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні 4 липня — злетів бомбардувальник Ту-95М3
Бомбардувальники скидають ракети. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 4 липня поширилась на східні області, зокрема Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та інші. Це пов'язано з ракетною небезпекою. Моніторингові канали пишуть, що злетів бомбардувальник Ту-95М3. 

Про тривогу повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Чому повітряна тривога зараз 4 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

За даними моніторингових пабліків, росіяни підняли в повітря бомбардувальник Ту-95М3, який є ракетоносієм. Так, один борт Ту-95 може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, ще 8 ракет Х-101 — на пілонах під крилами, а також може пускати ракети Х-55.

Водночас пабліки попереджають про загрозу пусків ракет Х-22/32.

Зліт Ту-95М3 вночі 4 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Чому тривога. Радар"

Таким чином "почервоніла" значна частина України, зокрема такі області:

  • Харківська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька.

Для інших областей зберігається загроза ударних БпЛА, які за даними бійців:

  • в східній частині Чернігівської області, курс західний.
  • південніше Чернігова, курс західний/південно-західний.
  • на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.
  • в північній частині Київської області, курс західний.
  • в східній частині Житомирської області, курс західний.
Мапа тривоги зараз 4 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Ракетна атака вночі 4 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Чому тривога. Радар"

Оновлено 02:25. Повітряні сили оприлюднили нову інформацію щодо "шахедів" в українському повітряному просторі:

  • в північній частині Чернігівської області, постійно змінює курс.
  • в східній та західній частині Житомирської області, курс західний.
  • на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
  • північніше Миргорода та Полтави, курс південно-західний.
  • в східній частині Харківської області, курс південний.
Російський обстріл 4 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Чому тривога. Радар"

Повітряна тривога розляглась на північ країни, охопивши частину західних та південно-східних областей.

Російська атака 4 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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