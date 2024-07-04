Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ракетная опасность — соцсети пишут о взлете Ту-22М3 arrow

Ракетная опасность — соцсети пишут о взлете Ту-22М3

4 июля 2024 01:34
обновлено: 02:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине 4 июля — взлетел бомбардировщик Ту-95М3
Бомбардировщики сбрасывают ракеты. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 4 июля распространилась на восточные области, в частности, Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и другие. Это связано с ракетной опасностью. Мониторинговые каналы пишут, что взлетел бомбардировщик Ту-95М3.

О тревоге сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Ракетная опасность в Украине 4 июля

"Ракетная опасность для восточных областей!" – предупреждают украинские защитники.

Почему воздушная тревога сейчас 4 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По данным мониторинговых пабликов, россияне подняли в воздух бомбардировщик Ту-95М3, являющийся ракетоносителем. Так, один борт Ту-95 может нести до шести ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, еще 8 ракет Х-101 - на пилонах под крыльями, а также может пускать ракеты Х-55.

В то же время паблики предупреждают об угрозе пусков ракет Х-22/32.

Взлет Ту-95М3 ночью 4 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Почему тревога. Радар"

Таким образом, "покраснела" значительная часть Украины, в частности такие области:

  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская.

Для других областей сохраняется угроза ударных БпЛА, которые по данным бойцов:

  • в восточной части Черниговской области, курс западный.
  • южнее Чернигова, курс западный/юго-западный.
  • на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.
  • в северной части Киевской области, курс западный.
  • в восточной части Житомирской области, курс западный.
Карта тревоги сейчас 4 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
Ракетная атака ночью 4 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Почему тревога. Радар"

Обновлено 02:25. Воздушные силы обнародовали новую информацию о "шахедах" в украинском воздушном пространстве:

  • в северной части Черниговской области, постоянно меняет курс.
  • в восточной и западной части Житомирской области, курс западный.
  • на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.
  • севернее Миргорода и Полтавы, курс юго-западный.
  • в восточной части Харьковской области, курс южный.
Российский обстрел 4 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Почему тревога. Радар"

Воздушная тревога разлеглась на севере страны, охватив часть западных и юго-восточных областей.

Российская атака 4 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

самолет беспилотники обстрелы оккупанты воздушная тревога опасность война в Украине війна атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать