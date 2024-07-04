Воздушная тревога в Украине 4 июля — взлетел бомбардировщик Ту-95М3

Бомбардировщики сбрасывают ракеты. Иллюстративное фото: росСМИ

Воздушная тревога в Украине сейчас 4 июля распространилась на восточные области, в частности, Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и другие. Это связано с ракетной опасностью. Мониторинговые каналы пишут, что взлетел бомбардировщик Ту-95М3.

О тревоге сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Ракетная опасность в Украине 4 июля

"Ракетная опасность для восточных областей!" – предупреждают украинские защитники.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

По данным мониторинговых пабликов, россияне подняли в воздух бомбардировщик Ту-95М3, являющийся ракетоносителем. Так, один борт Ту-95 может нести до шести ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, еще 8 ракет Х-101 - на пилонах под крыльями, а также может пускать ракеты Х-55.

В то же время паблики предупреждают об угрозе пусков ракет Х-22/32.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Почему тревога. Радар"

Таким образом, "покраснела" значительная часть Украины, в частности такие области:

Харьковская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Запорожская.

Для других областей сохраняется угроза ударных БпЛА, которые по данным бойцов:

в восточной части Черниговской области, курс западный.

южнее Чернигова, курс западный/юго-западный.

на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.

в северной части Киевской области, курс западный.

в восточной части Житомирской области, курс западный.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Почему тревога. Радар"

Обновлено 02:25. Воздушные силы обнародовали новую информацию о "шахедах" в украинском воздушном пространстве:

в северной части Черниговской области, постоянно меняет курс.

в восточной и западной части Житомирской области, курс западный.

на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.

севернее Миргорода и Полтавы, курс юго-западный.

в восточной части Харьковской области, курс южный.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Почему тревога. Радар"

Воздушная тревога разлеглась на севере страны, охватив часть западных и юго-восточных областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...