Воздушная тревога в Украине 4 июля — взлетел бомбардировщик Ту-95М3

Ракетная опасность — соцсети пишут о взлете Ту-22М3
Воздушная тревога в Украине сейчас 4 июля распространилась на восточные области, в частности, Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и другие. Это связано с ракетной опасностью. Мониторинговые каналы пишут, что взлетел бомбардировщик Ту-95М3.
О тревоге сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Ракетная опасность в Украине 4 июля
"Ракетная опасность для восточных областей!" – предупреждают украинские защитники.
По данным мониторинговых пабликов, россияне подняли в воздух бомбардировщик Ту-95М3, являющийся ракетоносителем. Так, один борт Ту-95 может нести до шести ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, еще 8 ракет Х-101 - на пилонах под крыльями, а также может пускать ракеты Х-55.
В то же время паблики предупреждают об угрозе пусков ракет Х-22/32.
Таким образом, "покраснела" значительная часть Украины, в частности такие области:
- Харьковская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Запорожская.
Для других областей сохраняется угроза ударных БпЛА, которые по данным бойцов:
- в восточной части Черниговской области, курс западный.
- южнее Чернигова, курс западный/юго-западный.
- на границе Сумской и Полтавской областей, курс юго-западный.
- в северной части Киевской области, курс западный.
- в восточной части Житомирской области, курс западный.
Обновлено 02:25. Воздушные силы обнародовали новую информацию о "шахедах" в украинском воздушном пространстве:
- в северной части Черниговской области, постоянно меняет курс.
- в восточной и западной части Житомирской области, курс западный.
- на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.
- севернее Миргорода и Полтавы, курс юго-западный.
- в восточной части Харьковской области, курс южный.
Воздушная тревога разлеглась на севере страны, охватив часть западных и юго-восточных областей.
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