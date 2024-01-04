Ракетна небезпека в Україні — куди летить ворожа ціль
В ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про ракетну загрозу.
Про це інформують ВПС України.
Повітряна тривога в Україні
Як повідомляється, ракетна небезпека оголошена для Сумської та Полтавської областей.
Фіксували одну ракету також у напрямку Кременчука.
Також згодом загроза розповсюдилася і на Черкаську область.
Станом на 17:16 зафіксовано відбій небезпеки по зазначеним регіонам.
Нагадаємо, що раніше в Одесі та області оголосили повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації, яка може атакувати регіон з повітря.
Лунали сирени й на заході України: в Тернопільській та Хмельницькій областях було помічено ворожий дрон-камікадзе.
Читайте Новини.LIVE!