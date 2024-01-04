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Ракетна небезпека в Україні — куди летить ворожа ціль

4 січня 2024 17:04
оновлено: 17:21
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Ілля Рябінін
редактор
Ракетна небезпека в Україні — куди летить ворожа ціль
Запуск російської ракети "Іскандер". Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про ракетну загрозу. 

Про це інформують ВПС України

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Як повідомляється, ракетна небезпека оголошена для Сумської та Полтавської областей. 

Ракетна небезпека в Україні — куди летить ворожа ціль
Джерело: Telegram

Фіксували одну ракету також у напрямку Кременчука.

Ракетна небезпека в Україні — куди летить ворожа ціль
Джерело: Telegram

Також згодом загроза розповсюдилася і на Черкаську область.

Ракетна небезпека в Україні — куди летить ворожа ціль
Джерело: Telegram

Станом на 17:16 зафіксовано відбій небезпеки по зазначеним регіонам. 

Нагадаємо, що раніше в Одесі та області оголосили повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації, яка може атакувати регіон з повітря. 

Лунали сирени й на заході України: в Тернопільській та Хмельницькій областях було помічено ворожий дрон-камікадзе.

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