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Ракетная опасность в Украине — куда летит вражеская цель

4 января 2024 17:04
обновлено: 17:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Ракетная опасность в Украине — куда летит вражеская цель
Запуск российской ракеты "Искандер". Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетной угрозе.

Об этом информируют ВВС Украины.

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Как сообщается, ракетная опасность объявлена для Сумской и Полтавской областей.

Ракетная опасность в Украине – куда летит враждебная цель
Источник: Telegram

Фиксировали одну ракету также в направлении Кременчуга.

Ракетная опасность в Украине – куда летит враждебная цель
Источник: Telegram

Также впоследствии угроза распространилась и на Черкасскую область.

Ракетная опасность в Украине – куда летит враждебная цель
Источник: Telegram

По состоянию на 17.16 зафиксирован отбой опасности по указанным регионам.

Напомним, что ранее в Одессе и области объявили воздушную тревогу из-за активности тактической вражеской авиации, которая может атаковать регион с воздуха.

Раздавались сирены и на западе Украины: в Тернопольской и Хмельницкой областях был замечен вражеский дрон-камикадзе.

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