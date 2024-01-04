Ракетная опасность в Украине — куда летит вражеская цель
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетной угрозе.
Об этом информируют ВВС Украины.
Воздушная тревога в Украине
Как сообщается, ракетная опасность объявлена для Сумской и Полтавской областей.
Фиксировали одну ракету также в направлении Кременчуга.
Также впоследствии угроза распространилась и на Черкасскую область.
По состоянию на 17.16 зафиксирован отбой опасности по указанным регионам.
Напомним, что ранее в Одессе и области объявили воздушную тревогу из-за активности тактической вражеской авиации, которая может атаковать регион с воздуха.
Раздавались сирены и на западе Украины: в Тернопольской и Хмельницкой областях был замечен вражеский дрон-камикадзе.
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