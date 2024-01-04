Ракетная опасность в Украине — куда летит вражеская цель

Запуск российской ракеты "Искандер". Фото иллюстративное: росСМИ

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетной угрозе.

Об этом информируют ВВС Украины.

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Воздушная тревога в Украине

Как сообщается, ракетная опасность объявлена для Сумской и Полтавской областей.

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Фиксировали одну ракету также в направлении Кременчуга.

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Также впоследствии угроза распространилась и на Черкасскую область.

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По состоянию на 17.16 зафиксирован отбой опасности по указанным регионам.

Напомним, что ранее в Одессе и области объявили воздушную тревогу из-за активности тактической вражеской авиации, которая может атаковать регион с воздуха.

Раздавались сирены и на западе Украины: в Тернопольской и Хмельницкой областях был замечен вражеский дрон-камикадзе.