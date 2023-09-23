Як діяти, якщо опинилися під завалом — поради ДСНС, які врятують життя

Співробітники ДСНС несуть поранену жінку після того, як російська ракета влучила в багатоповерховий будинок у Дніпрі, 15 січня. Фото: Yevhenii Zavhorodnii/AP

В Україні другий рік триває війна. Країна-агресорка росія не припиняє тероризувати нашу державу, регулярно завдаючи ракетні удари по містах, селах та населених пунктах. Звичайно, українське ППО найкраще у світі, проте ризик опинитися під завалами не зменшується, щоденно ризикує кожен українець.

Щоб вижити, рятувальники закликають дотримуватися низки правил, які опублікував пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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У разі потрапляння під завали пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстерні служби. Важливо не панікувати. В ДСНС та низці служб знають про руйнування і прямують надавати допомогу.

Як правильно діяти, опинившись під завалами — правила

Рятувальники радять, перш за все, оцінити ситуацію навколо вас. Якщо немає сил і можливості вибратися самотужки, кличте на допомогу та чекайте рятувальників.

Поки чекаєте на порятунок, дотримуйтеся низки правил:

якщо є змога, озирніться, можливо поруч з вами є мобільний телефон та зв'язок, слід зателефонувати рідним чи за номером 101 та повідомити, де ви перебуваєте;

під час пошуку людей рятувальники влаштовують так звану "хвилину тиші", щоб почути тих, хто може знаходитися під завалами. У цей момент слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали;

якщо вас ніхто не чує, спершу потрібно оцінити обстановку навколо, спробуйте вивільнити руки та ноги;

якщо розумієте, що немає сил та можливості вибратися самотужки — продовжуйте кликати на допомогу та чекати рятувальників;

якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо — одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку;

в очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг спробуйте загорнутися в нього);

якщо вас помітили треба пам’ятати, що потрібен час для визволення, тож спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу;

якщо вам вдалося вибратися, огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим людям першу домедичну допомогу.

Важливо: не намагайтеся самотужки розбирати завали навколо себе, адже ви можете зачепити та зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається.

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