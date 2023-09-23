Как действовать, если оказались под завалом — советы ГСЧС, которые спасут жизнь

Сотрудники ГСЧС несут раненую женщину после того, как российская ракета попала в многоэтажное здание в Днепре, 15 января 2023 года. Фото: Yevhenii Zavhorodnii/AP

В Украине второй год идет война. Страна-агрессорка россия не прекращает терроризировать наше государство, регулярно нанося ракетные удары по городам, селам и населенным пунктам. Конечно, украинское ПВО лучшее в мире, однако риск оказаться под завалами не уменьшается, каждый день рискует каждый украинец.

Чтобы выжить, спасатели призывают соблюдать ряд правил, опубликованных пресс-центром Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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При попадании под завалы помните, что к месту происшествия уже направляются все экстерные службы. Важно не паниковать. В ГСЧС и ряде служб знают о разрушении и направляются оказывать помощь.

Как правильно действовать, оказавшись под завалами.

Спасатели советуют прежде всего оценить ситуацию вокруг вас. Если нет сил и возможности выбраться самостоятельно, зовите на помощь и ждите спасателей.

Пока ждете спасения, соблюдайте ряд правил:

если есть возможность, осмотритесь, возможно рядом с вами есть мобильный телефон и связь, следует позвонить по телефону родным или по номеру 101 и сообщить, где вы находитесь;

во время поиска людей спасатели устраивают так называемую "минуты тишины", чтобы услышать тех, кто может находиться под завалами. В этот момент следует как можно громче кричать и подавать сигналы;

если вас никто не слышит, сначала нужно оценить обстановку вокруг, попробуйте высвободить руки и ноги;

если понимаете, что нет сил и возможности выбраться в одиночку — продолжайте звать на помощь и ждать спасателей;

если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, сразу начните массировать участок тела выше зажатого. Это нужно, чтобы поддержать циркуляцию крови и спасти концовку;

в ожидании спасения старайтесь не получить переохлаждение (если рядом есть какая-то одежда попробуйте завернуться в нее);

если вас заметили нужно помнить, что нужно время для освобождения, поэтому попробуйте успокоиться и ждать помощи;

Если вам удалось выбраться, осмотрите себя на наличие травм и ран. По возможности окажите себе и другим людям первую медицинскую помощь.

Важно: не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя, ведь вы можете задеть и сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится.

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