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Ранковий обстріл України — у ДСНС розповіли про наслідки атаки

23 січня 2024 09:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ранковий обстріл України — у ДСНС розповіли про наслідки атаки
Рятувальники розбирають завали після ракетного удару по Україні. Фото: t.me/dsns_telegram
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росіяни атакували Україну вранці 23 січня. У ДСНС України повідомили, що внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей і є щонайменше 40 постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Наслідки ракетного удару по Києву

У Києві сталося кілька пожеж через ракетний обстріл у Святошинському, Печерському та Солом'янському районах.

Внаслідок атаки одна людина померла, є поранені серед мирного населення. Також пошкодження отримали два багатоквартирні будинки, одна приватна будівля та кілька автомобілів.

Ракетний удар по Україні
Ракетна атака по Україні. Фото: t.me/dsns_telegram

Ракетний удар по Київській області

На Київщині, у Бучанському районі, також сталися руйнування: дві багатоквартирні будівлі, приватний будинок, господарські будівлі та автотранспорт постраждали, троє людей отримали поранення.

Ракетний удар по Україні
Ракетна атака по Україні. Фото: t.me/dsns_telegram

Ракетний удар по Дніпропетровській області та Харкові

У Дніпропетровській області внаслідок нападу на Павлоград одна людина була вбита, інша зазнала травм.

У Харкові внаслідок обстрілу постраждали два житлові багатоквартирні будинки. За початковими даними, троє людей померли, близько 30 отримали поранення.

"Рятувальники обстежують пошкоджені будови, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини", — йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Україні
Ракетна атака по Україні. Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, російські війська здійснили ракетну атаку на Україну, зокрема на Київ, вранці 23 січня. Внаслідок обстрілів у Дарницькому районі уламки ворожої ракети впали на житловий будинок.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу столиці зросла до десяти людей.

Внаслідок ракетної атаки по Києву в місті є значні руйнування. Горять автомобілі, нежитлове приміщення, на місцях працюють усі екстрені служби.

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