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Утренний обстрел Украины — в ГСЧС рассказали про последствия атаки

23 января 2024 09:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Утренний обстрел Украины — в ГСЧС рассказали про последствия атаки
Спасатели разбирают завалы после ракетного удара по Украине. Фото: t.me/dsns_telegram
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россияне атаковали Украину утром, 23 января. В ГСЧС Украины сообщили, что в результате обстрелов погибли пять человек и есть минимум 40 пострадавших.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Последствия ракетного удара по Киеву

В Киеве произошло несколько пожаров из-за ракетного обстрела в Святошинском, Печерском и Соломенском районах. 

В результате атаки один человек скончался, есть раненые среди мирного населения. Также повреждения получили два многоквартирных дома, одно частное здание и несколько автомобилей.

Ракетный удар по Украине
Ракетная атака по Украине. Фото: t.me/dsns_telegram

Ракетный удар по Киевской области

На Киевщине, в Бучанском районе, также произошли разрушения: два многоквартирных здания, частный дом, хозяйственные постройки и автотранспорт пострадали, трое человек получили ранения.

Ракетный удар по Украине
Ракетная атака по Украине. Фото: t.me/dsns_telegram

Ракетный удар по Днепропетровской области и Харькову

В Днепропетровской области, в результате нападения на Павлоград, один человек был убит, другой получил травмы.

В Харькове в результате обстрела пострадали два жилых многоквартирных дома. По первоначальным сведениям, три человека умерли, около 30 получили ранения.

"Спасатели обследуют поврежденные строения, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления", — говорится в сообщении.

Ракетный удар по Украине
Ракетная атака по Украине. Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, российские войска совершили ракетную атаку на Украину, в частности, на Киев утром, 23 января. В результате обстрелов в Дарницком районе обломки вражеской ракеты упали на жилой дом.

Число пострадавших в результате обстрела столицы возросло до десяти человек.

В результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.

ГСЧС
Украина
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