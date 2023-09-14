Речник СБУ та пресофіцер Нацгвардії розповіли, що призвело до знищення "Мрії"

Знищений літак "Мрія". Фото: wikimedia.com

Росіяни обстрілювали аеродром абсолютно хаотично. Так, в хвості "Мрії" виявили нерозірвану ракету, яка була там з 24 лютого 2022 року.

Про це розповіли пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" Андрій Куліш та речник СБУ Артем Дехтяренко у ефірі Ми Україна.

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"Вони стріляли куди попало, тому що якщо дивитися на ангар з "Русланом", то він повністю продірявлений російськими некерованими ракетами, якими обстрілювали з гелікоптерів", — заявив пресофіцер Андрій Куліш.

Водночас як повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, у січні-лютому 2022 року посадовці ДП "Антонов", маючи інформацію про можливий напад РФ на Україну, не дали військовим облаштувати на аеродромі у Гостомелі належну оборону літака АН-225 "Мрія".

"Слідчі СБУ встановили, що в січні-лютому 2022 року посадовці ДП "Антонов" фактично перешкоджали військовослужбовцям Нацгвардії облаштувати належну оборону в Гостомелі. Попередження про можливе вторгнення Росії в Україну було і ДП "Антонов" мало рекомендації і приписи, що оборону треба посилювати. Але держпідприємство перешкоджало цьому", — заявив він.

До того ж за словами Дехтяренка, представники "Антонова" не пускали військових на територію підприємства та забороняли зводити захисні споруди.

"Посадовці не допускали військових на територію підприємства, створювали штучні перешкоди і забороняли зводити оборонні і захисні споруди. В результаті це дало ті наслідки, про які знає весь світ. Легендарну "Мрію" і ще кілька літаків в Гостомелі було знищено", — розповів речник СБУ.

Нагадаємо, в мережі показали, який зараз вигляд має знищений окупантами літак "Мрія".

Також стало відомо, що ДП "Антонов" почало займатися виробництвом безпілотників.