Спикер СБУ и пресс-офицер Нацгвардии рассказали, что привело к уничтожению "Мрии"

Уничтоженный самолет "Мрия". Фото: wikimedia.com

Россияне обстреливали аэродром совершенно хаотично. Так, в хвосте "Мрии" обнаружили неразорванную ракету, которая находилась там с 24 февраля 2022 года.

Об этом рассказали пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" Андрей Кулиш и представитель СБУ Артем Дехтяренко в эфире Мы Украина.

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"Они стреляли куда попало, потому что если смотреть на ангар с "Русланом", то он полностью продырявлен российскими неуправляемыми ракетами, которыми обстреливали с вертолетов", — заявил пресс-офицер Андрей Кулиш.

В то же время, как сообщил представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, в январе-феврале 2022 года должностные лица ГП "Антонов", имея информацию о возможном нападении РФ на Украину, не дали военным обустроить на аэродроме в Гостомеле надлежащую оборону самолета АН-225 "Мрия".

"Следователи СБУ установили, что в январе-феврале 2022 года должностные лица ГП "Антонов" фактически препятствовали военнослужащим Нацгвардии обустроить должную оборону в Гостомеле. Предупреждение о возможном вторжении России в Украину было и ГП "Антонов" имело рекомендации и предписания, что оборону нужно усиливать. Но госпредприятие препятствовало этому", — заявил он.

К тому же, по словам Дехтяренко, представители "Антонова" не пускали военных на территорию предприятия и запрещали возводить защитные сооружения.

"Должностные лица не допускали военных на территорию предприятия, создавали искусственные препятствия и запрещали возводить оборонные и защитные сооружения. В результате это дало те последствия, о которых знает весь мир. Легендарная "Мрия" и еще несколько самолетов в Гостомеле были уничтожены", — рассказал спикер СБУ.

Напомним, в сети показали, как сейчас выглядит уничтоженный оккупантами самолет "Мрия".

Также стало известно, что ГП "Антонов" начало заниматься производством беспилотников.