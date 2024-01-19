Рекрутинг до ЗСУ — "Азов" шукає токаря з оплатою до 125 000 грн
Полк "Азов" спільно з однією з найбільший рекрутингових компаній Work.ua шукає на роботу фахівців різних спеціальностей. Так, до бригад та інших підрозділів потребні токарі, яким обіцяють високу зарплатню. Одна з основних вимог — досвід роботи від одного року.
Про це йдеться в заявці "Азову" на Work.ua.
Які обов'язки та вимоги до токаря в полку "Азов"
Зазначається, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" потребує токарів. Спеціалісти можуть отримувати 25-125 тис. грн, а також грошову надбавку сумою в 3300 грн/день.
Серед обов'язків майбутнього працівника такі:
- виготовлення деталей за кресленнями на верстаті;
- вміння користуватися вимірювальним інструментом, підбір ріжучого інструменту для виконання операцій;
- відсутність випуску бракованих деталей.
Також у кандидатів вимагають професійно-технічну освіту, вміння підбирати інструменти для операцій, читати креслення та знати допуски, посадки, квалітети.
Умови, які пропонує "Азов"
Натомість полк "Азов" пропонує працівнику:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
- можливість переведення чинних військових;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що пропонують доплату.
Нагадаємо, що "Азов" шукає на роботу майстрів БпЛА в батальйони та інші підрозділи. Обіцяють платити до 125 000 грн. Відомо також, які вимоги та обов'язки працівника.
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