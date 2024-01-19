Рекрутинг в ВСУ — "Азов" ищет токаря с оплатой до 125 000 грн
Полк "Азов" совместно с одной из крупнейших рекрутинговых компаний Work.ua ищет на работу специалистов разных специальностей. Так, в бригады и другие подразделения нужны токари, которым обещают высокую зарплату. Одно из основных требований — опыт работы от одного года.
Об этом говорится в заявке "Азова" на Work.ua.
Какие обязанности и требования к токарю в полку "Азов"
Отмечается, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" нуждается в токарях. Специалисты могут получать 25-125 тыс. грн, а также денежную надбавку суммой в 3300 грн/день.
Среди обязанностей будущего работника следующие:
- изготовление деталей по чертежам на станке;
- умение пользоваться измерительным инструментом, подбор режущего инструмента для выполнения операций;
- отсутствие выпуска бракованных деталей.
Также у кандидатов требуется профессионально-техническое образование, умение подбирать инструменты для операций, читать чертежи и знать допуски, посадки, квалитеты.
Условия, которые предлагает "Азов"
Полк "Азов" предлагает работнику:
- официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военных;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что предлагают доплату.
Напомним, что "Азов" ищет на работу мастеров БпЛА в батальоны и другие подразделения. Обещают платить до 125 000 грн. Известно также, каковы требования и обязанности работника.
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