Рекрутинг в ВСУ — "Азов" ищет токаря с оплатой до 125 000 грн

Мужчина вытачивает детали на токарном станке. Фото: United States Navy

Полк "Азов" совместно с одной из крупнейших рекрутинговых компаний Work.ua ищет на работу специалистов разных специальностей. Так, в бригады и другие подразделения нужны токари, которым обещают высокую зарплату. Одно из основных требований — опыт работы от одного года.

Об этом говорится в заявке "Азова" на Work.ua.

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Отмечается, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" нуждается в токарях. Специалисты могут получать 25-125 тыс. грн, а также денежную надбавку суммой в 3300 грн/день.

Скриншот сообщения с платформы по поиску работы Work.ua

Среди обязанностей будущего работника следующие:

изготовление деталей по чертежам на станке;

умение пользоваться измерительным инструментом, подбор режущего инструмента для выполнения операций;

отсутствие выпуска бракованных деталей.

Также у кандидатов требуется профессионально-техническое образование, умение подбирать инструменты для операций, читать чертежи и знать допуски, посадки, квалитеты.

Условия, которые предлагает "Азов"

Полк "Азов" предлагает работнику:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военных;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что предлагают доплату.

Напомним, что "Азов" ищет на работу мастеров БпЛА в батальоны и другие подразделения. Обещают платить до 125 000 грн. Известно также, каковы требования и обязанности работника.