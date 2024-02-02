Рекрутинг психологів до полку "Азов" — яка зарплата та що треба робити

Боєць полку "Азов" в окопі. Фото: azov.org.ua

Легендарний "Азов" запрошує на роботу психологів. Обіцяють платити від 25 до 125 тис. грн, а також доплачувати за виконання обов'язків у зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день. Серед одних з обов'язків спеціаліста — психологічні консультації та психокорекційна робота з військовими.

Про це йдеться на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Що має робити психолог

"На базі бригади "Азов" для більш ефективної роботи розширюється відділ психологічного супроводження. Ми збираємо команду спеціалістів які готові створювати зразковий відділ, бути прикладом, працювати разом на перемогу", — йдеться в повідомленні.

Психолог у підрозділі має займатися психодіагностикою, психопрофілактичною роботою, психологічною підготовкою — навчання, психоедукація, тренінги, проведенням психологічних консультацій та психокорекційної роботи з військовослужбовцями, кризовою психологічною допомогою, а також працювати з особами, що мають ознаки бойових психічних травм, ГСР, ПТСР. Крім того, до обов'язків спеціаліста входиться ведення документації та звітності.

Скриншот вакансії Психолог до полку "Азов"

Які вимоги та умови роботи

Вимоги до кандидата на посаду психолога до "Азову" такі:

наявність повної базової психологічної освіти;

досвід роботи за фахом;

особиста психологічна готовність та володіння спеціальними знаннями, практичними навичками з надання психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей;

наявність офіцерського військового звання є пріоритетною при виборі кандидатів.

Натомість працівнику пропонують такі умови роботи:

гідне щомісячне матеріальне забезпечення;

безоплатне забезпечення речовим майном та харчуванням;

військова служба за мобілізацією або контрактом (вік до 27 років, або за бажанням) у лавах національної гвардії України, що передбачає готовність працювати як на відстані (полігон, пункт постійної дислокації частини), так і в польових умовах;

робота військового психолога передбачає службові відрядження у зону бойових дій.

Нагадаємо, що командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, попри те, що з кожним роком технології та штучний інтелект займає усі галузі, навіть військову, обізнані бійці на фронті на вагу золота. Перш за все, війна — це мистецтво, а не гонитва технологій, а досвідчені та ідейні солдати — єдина система, яку не замінить роботизована техніка.