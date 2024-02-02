Рекрутинг психологов в полк "Азов" — какая зарплата и что нужно делать

Боец полка "Азов" в окопе. Фото: azov.org.ua

Легендарный "Азов" приглашает на работу психологов. Обещают платить от 25 до 125 тыс. грн, а также доплачивать за исполнение обязанностей в зоне боевых действий в размере 3300 грн/день. Среди одних из обязанностей специалиста — психологические консультации и психокоррекционная работа с военными.

Об этом говорится на сайте по поиску работы Work.ua.

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Что должен делать психолог

"На базе бригады "Азов" для более эффективной работы расширяется отдел психологического сопровождения. Мы собираем команду специалистов, которые готовы создавать образцовый отдел, быть примером, работать вместе на победу", — говорится в сообщении.

Психолог в подразделении должен заниматься психодиагностикой, психопрофилактической работой, психологической подготовкой — обучение, психоэдукация, тренинги, проведением психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими, кризисной психологической помощью, а также работать с лицами, имеющими признаки боевых психических травм, ГСР, ПТСР. Кроме того, в обязанности специалиста входит ведение документации и отчетности.

Скриншот вакансии Психолог в полку "Азов"

Какие требования и условия работы

Требования к кандидату на должность психолога в "Азов" таковы:

наличие полного базового психологического образования;

опыт работы по специальности;

личная психологическая готовность и обладание специальными знаниями, практическими навыками по оказанию психологической помощи военнослужащим и членам их семей;

наличие офицерского военного звания является приоритетным при выборе кандидатов.

Работнику предлагают следующие условия работы:

достойное ежемесячное материальное обеспечение;

безвозмездное обеспечение вещевым имуществом и питанием;

военная служба по мобилизации или контракту (возраст до 27 лет, или по желанию) в рядах национальной гвардии Украины, предусматривающая готовность работать как на расстоянии (полигон, пункт постоянной дислокации части), так и в полевых условиях;

работа военного психолога предполагает служебные командировки в зону боевых действий.

Напомним, что командир "Азова" Денис "Рэдис" Прокопенко заявил, несмотря на то, что с каждым годом технологии и искусственный интеллект занимает все отрасли, даже военную, знающие бойцы на фронте на вес золота. Прежде всего, война — это искусство, а не погоня технологий, а опытные и идейные солдаты — единственная система, которую не заменит роботизированная техника.