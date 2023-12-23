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РФ атакувала Україну дронами — які регіони стали жертвами ворога

23 грудня 2023 01:26
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
РФ атакувала Україну дронами — які регіони стали жертвами ворога
Ворожа ракета атакує Україну. Фото ілюстративне: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російські війська вночі, 22 грудня, здійснили ворожу атаку по Україні. Ворог знову атакував українські міста безпілотниками. Ворожі дрони збили над Старокостянтиновим.

Про це повідомив перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у повідомленні у соціальних мережах.

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Атака окупантів на Хмельниччину

"Увага! Ворожі ударні БпЛА вже на Хмельниччині! Перебувайте в укриттях!", - зауважив він.

На Хмельниччині пацює ППО. Фото: скриншот

Які регіони перебували під загрозою

22:52. Під загрозою ворожого удару Вінницька область.

Ворожі БпЛА рухаються у напрямку Вінничини. Фото: скриншот

23:02. Повітряна тривога шириться також на Херсонську, Миколаївську та Одеські області.

Низка областей під загрозою ворога. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи, 22 грудня, пролунали в окупованому Криму. За словами очевидців, "приліт" стався в районі Армянська.

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