РФ атаковала Украину дронами — какие регионы стали жертвами врага
Российские войска ночью, 22 декабря, совершили вражескую атаку по Украине. Враг снова атаковал украинские города беспилотниками. Вражеские дроны сбили над Староконстантиновым.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин в сообщении в социальных сетях.
Атака окупантов на Хмельницкую область
"Внимание! Вражеские ударные БпЛА уже в Хмельницкой области! Находитесь в укрытиях!", — заметил он.
Какие регионы находились под угрозой
22:52. Под угрозой вражеского удара Винницкая область.
23:02. Воздушная тревога ширится также в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Напомним, взрывы, 22 декабря, прогремели в оккупированном Крыму. По словам очевидцев, "прилет" произошел в районе Армянска.
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