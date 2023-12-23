РФ атаковала Украину дронами — какие регионы стали жертвами врага

Вражеская ракета атакует Украину. Фото иллюстративное: УНИАН

Российские войска ночью, 22 декабря, совершили вражескую атаку по Украине. Враг снова атаковал украинские города беспилотниками. Вражеские дроны сбили над Староконстантиновым.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин в сообщении в социальных сетях.

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"Внимание! Вражеские ударные БпЛА уже в Хмельницкой области! Находитесь в укрытиях!", — заметил он.

В Хмельнитчине трудится ПВО. Фото: скриншот

Какие регионы находились под угрозой

22:52. Под угрозой вражеского удара Винницкая область.

Вражеские БпЛА двигаются в направлении Винничины. Фото: скриншот

23:02. Воздушная тревога ширится также в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Ряд областей под угрозой врага. Фото: скриншот

Напомним, взрывы, 22 декабря, прогремели в оккупированном Крыму. По словам очевидцев, "прилет" произошел в районе Армянска.