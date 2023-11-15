РФ боїться вступу України в НАТО — Захарова зробила істеричну заяву
Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала пропозицію колишнього генсека НАТО щодо вступу України в Альянс без окупованих територій. Вочевидь, у РФ бояться членства України в НАТО у будь-якому вигляді.
Про це повідомляють росЗМІ.
Росія боїться вступу України в НАТО
Захарова прокоментувала слова ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, який запропонував ідею "часткового членства" України у НАТО.
"Ми постійно роз'яснюємо нашу позицію з приводу вступу України до НАТО. По частинах, або без якихось частин, у якому завгодно вигляді, вступ України до Атлантичного блоку для Росії неприйнятний", — сказала вона.
Захарова також прокоментувала запропонований Єврокомісією 12-й пакет санкцій проти Росії. Вона заявила, що санкції є частиною "гібридної війни", яку веде Захід", і вони "нічого не дають".
"Через нескінченний потік санкцій проти Росії ЄС став "корисним ідіотом" Вашингтона", — резюмує Захарова.
Нагадаємо, що раніше ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував прийняти Україну до складу Альянсу без окупованих територій. Натомість в Офісі президента України цю ідею піддали критиці та не схвалили її.
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