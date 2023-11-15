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РФ боїться вступу України в НАТО — Захарова зробила істеричну заяву

15 листопада 2023 21:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
РФ боїться вступу України в НАТО — Захарова зробила істеричну заяву
Речниця МЗС РФ Марія Захарова. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала пропозицію колишнього генсека НАТО щодо вступу України в Альянс без окупованих територій. Вочевидь, у РФ бояться членства України в НАТО у будь-якому вигляді.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Захарова прокоментувала слова ексгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, який запропонував ідею "часткового членства" України у НАТО.

"Ми постійно роз'яснюємо нашу позицію з приводу вступу України до НАТО. По частинах, або без якихось частин, у якому завгодно вигляді, вступ України до Атлантичного блоку для Росії неприйнятний", — сказала вона.

Захарова також прокоментувала запропонований Єврокомісією 12-й пакет санкцій проти Росії. Вона заявила, що санкції є частиною "гібридної війни", яку веде Захід", і вони "нічого не дають".

"Через нескінченний потік санкцій проти Росії ЄС став "корисним ідіотом" Вашингтона", — резюмує Захарова. 

Нагадаємо, що раніше ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував прийняти Україну до складу Альянсу без окупованих територій. Натомість в Офісі президента України цю ідею піддали критиці та не схвалили її. 

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