РФ боится вступления Украины в НАТО — Захарова сделала истерическое заявление

Спикер МИД РФ Мария Захарова. Иллюстративное фото: росСМИ

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение бывшего генсека НАТО о вступлении Украины в Альянс без оккупированных территорий. Очевидно, в РФ боятся членства Украины в НАТО в любом виде.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Россия боится вступления Украины в НАТО

Захарова прокомментировала слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, предложившего идею "частичного членства" Украины в НАТО.

"Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. По частям, или без каких-либо частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо", — сказала она.

Захарова также прокомментировала предложенный Еврокомиссией 12 пакет санкций против России. Она заявила, что санкции являются частью "гибридной войны", которую ведет Запад, и они "ничего не дают".

"Из-за бесконечного потока санкций против России ЕС стал "полезным идиотом" Вашингтона", — резюмирует Захарова.

Напомним, ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в состав Альянса без оккупированных территорий. В Офисе президента Украины эту идею подвергли критике и не одобрили ее.