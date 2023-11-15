РФ боится вступления Украины в НАТО — Захарова сделала истерическое заявление
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение бывшего генсека НАТО о вступлении Украины в Альянс без оккупированных территорий. Очевидно, в РФ боятся членства Украины в НАТО в любом виде.
Об этом сообщают росСМИ.
Россия боится вступления Украины в НАТО
Захарова прокомментировала слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, предложившего идею "частичного членства" Украины в НАТО.
"Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. По частям, или без каких-либо частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо", — сказала она.
Захарова также прокомментировала предложенный Еврокомиссией 12 пакет санкций против России. Она заявила, что санкции являются частью "гибридной войны", которую ведет Запад, и они "ничего не дают".
"Из-за бесконечного потока санкций против России ЕС стал "полезным идиотом" Вашингтона", — резюмирует Захарова.
Напомним, ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в состав Альянса без оккупированных территорий. В Офисе президента Украины эту идею подвергли критике и не одобрили ее.
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