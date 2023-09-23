РФ готує ракети для обстрілів України взимку, — Гуменюк
Напередодні осінньо-зимового періоду армія-агресорка дещо знизила інтенсивність обстрілів України. Це може бути пов'язано з економією ракетного арсеналу для атаки енергосистеми під час опалювального сезону.
Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
За її словами, останнім часом Росія скоротила використання ракет морського базування, зокрема типу "Калібр".
Оперативна пауза перед обстрілами
Військова зауважила, що наразі ворог має перевагу у повітрі та запас ракет, який постійно поповнюється.
"Ворог продемонстрував, якщо витримати паузу, то здатен накопичити певну кількість ракет. Цілком очевидно, що вони продовжують накопичувати і ракети морського базування", — сказала речниця "Півдня".
Проте військова зазначає, що Україна готова до цих атак, адже вже вивчила тактику.
Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Українців все ж закликають бути готовими до всіх ймовірних сценаріїв.