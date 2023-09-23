РФ готує ракети для обстрілів України взимку

Наслідки влучання в енергетичний об'єкт. Фото: google.com

Напередодні осінньо-зимового періоду армія-агресорка дещо знизила інтенсивність обстрілів України. Це може бути пов'язано з економією ракетного арсеналу для атаки енергосистеми під час опалювального сезону.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, останнім часом Росія скоротила використання ракет морського базування, зокрема типу "Калібр".

Оперативна пауза перед обстрілами

Військова зауважила, що наразі ворог має перевагу у повітрі та запас ракет, який постійно поповнюється.

"Ворог продемонстрував, якщо витримати паузу, то здатен накопичити певну кількість ракет. Цілком очевидно, що вони продовжують накопичувати і ракети морського базування", — сказала речниця "Півдня".

Проте військова зазначає, що Україна готова до цих атак, адже вже вивчила тактику.

Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Українців все ж закликають бути готовими до всіх ймовірних сценаріїв.