РФ готовит ракеты для обстрелов Украины зимой

Последствия попадания в энергетический объект. Фото: google.com

В преддверии осенне-зимнего периода армия-агрессор несколько снизила интенсивность обстрелов Украины. Это может быть связано с экономией ракетного арсенала для атаки энергосистем во время отопительного сезона.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в последнее время Россия сократила использование ракет морского базирования, в частности типа "Калибр".

Оперативная пауза перед обстрелами

Военная отметила, что в настоящее время враг имеет преимущество в воздухе и постоянно пополняющийся запас ракет.

"Враг продемонстрировал, если выдержать паузу, то способен накопить определенное количество ракет. Совершенно очевидно, что они продолжают накапливать и ракеты морского базирования", — сказала пресс-секретарь "Юга".

Однако военная отмечает, что Украина готова к этим атакам, потому что уже изучила тактику.

Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Украинцев все же призывают быть готовыми ко всем предполагаемым сценариям.