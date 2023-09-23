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РФ готовит ракеты для обстрелов Украины зимой, — Гуменюк

23 сентября 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ готовит ракеты для обстрелов Украины зимой
Последствия попадания в энергетический объект. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В преддверии осенне-зимнего периода армия-агрессор несколько снизила интенсивность обстрелов Украины. Это может быть связано с экономией ракетного арсенала для атаки энергосистем во время отопительного сезона.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в последнее время Россия сократила использование ракет морского базирования, в частности типа "Калибр".

Оперативная пауза перед обстрелами

Военная отметила, что в настоящее время враг имеет преимущество в воздухе и постоянно пополняющийся запас ракет.

"Враг продемонстрировал, если выдержать паузу, то способен накопить определенное количество ракет. Совершенно очевидно, что они продолжают накапливать и ракеты морского базирования", — сказала пресс-секретарь "Юга".

Однако военная отмечает, что Украина готова к этим атакам, потому что уже изучила тактику.

Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Украинцев все же призывают быть готовыми ко всем предполагаемым сценариям.

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