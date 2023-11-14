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РФ хоче збільшити виробництво лазерної зброї — як це вплине на ситуацію на фронті

14 листопада 2023 11:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
РФ хоче збільшити виробництво лазерної зброї — як це вплине на ситуацію на фронті
Російський військовий за лазерним обладнанням. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно Росія оголосила, що збільшить виробництво своїх 152-мм артилерійських боєприпасів із лазерним наведенням "Краснопіль-М2". Доступ до покращених високоточних боєприпасів стане одним із ключових факторів ефективності російського війська на фронті в Україні взимку.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії

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Зазначаться, що нещодавно Росія оголосила про збільшення виробництва своїх 152-мм артилерійських боєприпасів з лазерним наведенням "Краснопіль-М2". Також у РФ говорили про плани покращити характеристики снарядів у поганих погодних умовах. 

У розвідці вважають, що російська оборонна промисловість не виробляє достатньо звичайних боєприпасів, а заплановане збільшення виробництва "Краснополю" є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності.

Окрім того, у відомстві розповіли, що Росія використовує безпілотники для позначення цілей на "Краснополю", направляючи на ціль лазерний промінь. Однак низька хмарність була ключовим обмежувальним фактором у продуктивності снаряда, оскільки його лазерний детектор не встигає виявити лазерну енергію та маневрувати для удару.

"Російська промисловість, ймовірно, спробує покращити польотні характеристики "Краснополя" та скоротити час лазерного виявлення снаряда. З наближенням зими доступ Росії до вдосконалених високоточних боєприпасів, імовірно, стане одним із ключових факторів її операційної ефективності в Україні", — вважають у розвідці Британії. 

Нагадаємо, нещодавно в Україні презентували новий безпілотник Leleka LR, який розробляли з урахуванням досвіду російсько-української війни. В ньому було зібрано найсучасніші технологічні рішення, які допоможуть уникнути протидії ворожих засобів РЕБ.

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