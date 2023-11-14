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РФ хочет увеличить производство лазерного оружия — как это повлияет на ситуацию на фронте

14 ноября 2023 11:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
РФ хочет увеличить производство лазерного оружия — как это повлияет на ситуацию на фронте
Российский военный за лазерным оборудованием. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно Россия объявила, что увеличит производство своих 152-мм артиллерийских боеприпасов с лазерной наводкой "Краснополь-М2". Доступ к улучшенным высокоточным боеприпасам станет одним из ключевых факторов эффективности российской армии на фронте в Украине зимой.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

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Отметятся, что недавно Россия объявила об увеличении производства своих 152-мм артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением "Краснополь-М2". Также в РФ говорили о планах улучшить характеристики снарядов в плохих погодных условиях.

В разведке считают, что российская оборонная промышленность не производит достаточно обычных боеприпасов, а запланированное увеличение производства "Краснополя" является попыткой эффективнее использовать производственные мощности.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что Россия использует беспилотники для обозначения целей "Краснополя", направляя на цель лазерный луч. Однако низкая облачность была ключевым ограничительным фактором в производительности снаряда, поскольку его лазерный детектор не успевает обнаружить лазерную энергию и маневрировать для удара.

"Российская промышленность, вероятно, попытается улучшить полетные характеристики "Краснополя" и сократить время лазерного обнаружения снаряда. С приближением зимы доступ России к усовершенствованным высокоточным боеприпасам, вероятно, станет одним из ключевых факторов ее операционной эффективности в Украине", — считают в разведке Британии.

Напомним, недавно в Украине представили новый беспилотник Leleka LR, который разрабатывали с учетом опыта российско-украинской войны. В нем были собраны самые современные технологические решения, которые помогут избежать противодействия враждебным средствам РЭБ.

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