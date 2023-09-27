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РФ кинула на фронт "шматки" нової армії: у розвідці Британії пояснили, що це означає

27 вересня 2023 11:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ кинула на фронт "шматки" нової армії: у розвідці Британії пояснили, що це означає
Російські військові. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Росія кинула на фронт підрозділи новоствореної армії, які беруть участь у боях на сході України. Водночас вони вони діють як підкріплення, що зменшує ймовірність нового масштабного наступу з боку РФ найближчим часом.

Про це йдеться у новому матеріалі розвідки Британії. 

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Повідомляється, окремі підрозділи новоствореної 25-ї загальновійськової армії РФ прибули на фронт у середині вересня. 

Зокрема, є інформація про те, що 67 мотострілецька дивізія та 164-та окрема мотострілецька бригада беруть участь у боях поблизу Сєвєродонецька і Кремінної, що на межі Донецької і Луганської областей.

Водночас експерти нагадують, що 25-та загальновійськову армію створили для того, щоб залучити до масштабних наступальних дій. Але наразі її окремі підрозділи залучають як підкріплення. 

"Оскільки 25-та загальновійськова армія вочевидь почала задіюватися "шматками" для посилення розтягнутої лінії фронту, новий злагоджений наступ сил РФ у наступні тижні стає менш ймовірним", — йдеться у повідомленні. 

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Матеріал розвідки Британії. Фото: Ministry of Defence 

Нагадаємо, РФ використовує повітряний простір Румунії для атак по Одещині.

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