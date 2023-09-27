РФ бросила на фронт "куски" новой армии: в разведке Британии объяснили, что это значит

Российские военные. Фото: росСМИ

Россия бросила на фронт подразделения новой армии, которые учавствуют в боях на востоке Украины. В то же время они действуют как подкрепление, что уменьшает вероятность нового масштабного наступления со стороны РФ в ближайшее время.

Об этом идет речь в новом материале разведки Британии.

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Сообщается, что отдельные подразделения новой 25-й общевойсковой армии РФ прибыли на фронт в середине сентября.

В частности, есть информация о том, что 67 мотострелковая дивизия и 164 отдельная мотострелковая бригада принимают участие в боях вблизи Северодонецка и Кременной, что на границе Донецкой и Луганской областей.

В то же время эксперты напоминают, что 25-ю общевойсковую армию создали для того, чтобы привлечь к масштабным наступательным действиям. Но сейчас ее отдельные подразделения привлекают как подкрепление.

"Поскольку 25-я общевойсковая армия, очевидно, начала задействоваться "кусками" для усиления растянутой линии фронта, новое слаженное наступление сил РФ в последующие недели становится менее вероятным", — говорится в сообщении.

Материал разведки Великобритании. Фото: Ministry of Defence

Напомним, РФ использует воздушное пространство Румынии для атак по Одесской области.