РФ може готувати нові удари по енергосистемі України взимку, — розвідка Британії

Наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури у жовтні 2022 року. Фото архівне: google

Існує загроза, що зимою країна-терорист Росія знову вдасться до масованих ракетних атак по енергетичних об'єктах України. Ймовірно, росіяни сконцентрувалися на збільшенні виробництва крилатих ракет.

Про це йдеться у матеріалі британської розвідки.

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У розвідці Британії зазначають, що в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року РФ обстрілювала енергетичну інфраструктуру України переважно крилатими ракетами повітряного запуску (КРПЗ).

"Сучасні AS-23a KODIAK були основою більшості цих ударних місій. Росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, аби скидати ці боєприпаси з глибини російської території", — йдеться у матеріалі.

За наявною інформацією, з квітня 2023 року темпи використання даних ракет скоротилися. Водночас, росіяни сконцентрувалися на тому, щоб виробляти їх у більшій кількості.

Зважаючи на це, у розвідці припускають, що Росія може мати значний запас крилатих ракет, що створює загрозу.

Повідомлення британської розвідки. Фото: скриншот​​​​

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