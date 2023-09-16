Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ може готувати нові удари по енергосистемі України взимку, — розвідка Британії arrow

РФ може готувати нові удари по енергосистемі України взимку, — розвідка Британії

16 вересня 2023 16:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ може готувати нові удари по енергосистемі України взимку, — розвідка Британії
Наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури у жовтні 2022 року. Фото архівне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Існує загроза, що зимою країна-терорист Росія знову вдасться до масованих ракетних атак по енергетичних об'єктах України. Ймовірно, росіяни сконцентрувалися на збільшенні виробництва крилатих ракет. 

Про це йдеться у матеріалі британської розвідки. 

Читайте також:

РФ може обстрілювати енергетичні об'єкти України

У розвідці Британії зазначають, що в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року РФ обстрілювала енергетичну інфраструктуру України переважно крилатими ракетами повітряного запуску (КРПЗ).

"Сучасні AS-23a KODIAK були основою більшості цих ударних місій. Росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, аби скидати ці боєприпаси з глибини російської території", — йдеться у матеріалі. 

За наявною інформацією, з квітня 2023 року темпи використання даних ракет скоротилися. Водночас, росіяни сконцентрувалися на тому, щоб виробляти їх у більшій кількості. 

Зважаючи на це, у розвідці припускають, що Росія може мати значний запас крилатих ракет, що створює загрозу. 

Атаки РФ по Україні зимою
Повідомлення британської розвідки. Фото: скриншот​​​​

Нагадаємо, в Міненерго склали графік відключень електроенергії та розповіли, якою буде зима.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз