РФ может готовить новые удары по энергосистеме Украины зимой, — разведка Британии
Существует угроза, что зимой страна-террорист Россия снова прибегнет к массированным ракетным атакам по энергетическим объектам Украины. Вероятно, россияне сконцентрировались на увеличении производства крылатых ракет.
Об этом говорится в материале британской разведки.
РФ может обстреливать энергетические объекты Украины
В разведке Британии отмечают, что в период с октября 2022 по март 2023 года РФ обстреливала энергетическую инфраструктуру Украины преимущественно крылатыми ракетами воздушного запуска (КРПЗ).
"Современные AS-23a KODIAK являлись основой большинства этих ударных миссий. Россия использует стратегическую бомбардировочную авиацию, чтобы сбрасывать эти боеприпасы с глубины российской территории", — говорится в материале.
По имеющейся информации, с апреля 2023 темпы использования данных ракет сократились. В то же время россияне сконцентрировались на том, чтобы производить их в большем количестве.
Учитывая это, в разведке предполагается, что Россия может иметь значительный запас крылатых ракет, что создает угрозу.
Напомним, в Минэнерго составили график отключений электроэнергии и рассказали, какой будет зима.