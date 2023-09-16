РФ может готовить новые удары по энергосистеме Украины зимой, — разведка Британии

Последствия обстрела энергетической инфраструктуры в октябре 2022 года. Фото архивное: google

Существует угроза, что зимой страна-террорист Россия снова прибегнет к массированным ракетным атакам по энергетическим объектам Украины. Вероятно, россияне сконцентрировались на увеличении производства крылатых ракет.

Об этом говорится в материале британской разведки.

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В разведке Британии отмечают, что в период с октября 2022 по март 2023 года РФ обстреливала энергетическую инфраструктуру Украины преимущественно крылатыми ракетами воздушного запуска (КРПЗ).

"Современные AS-23a KODIAK являлись основой большинства этих ударных миссий. Россия использует стратегическую бомбардировочную авиацию, чтобы сбрасывать эти боеприпасы с глубины российской территории", — говорится в материале.

По имеющейся информации, с апреля 2023 темпы использования данных ракет сократились. В то же время россияне сконцентрировались на том, чтобы производить их в большем количестве.

Учитывая это, в разведке предполагается, что Россия может иметь значительный запас крылатых ракет, что создает угрозу.

Сообщения британской разведки. Фото: скриншот

Напомним, в Минэнерго составили график отключений электроэнергии и рассказали, какой будет зима.