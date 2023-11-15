Знову повітряна тривога зараз 15 листопада — РФ не припиняє ракетну атаку

Ракета летить у небі. Фото: РНБО

Повітряна тривога в Україні зараз, 15 листопада, повторно охоплює області. Між оголошенням небезпеки пройшло менш як 15 хвилин, оскільки нова тривога почалась о 00:05. Є небезпека ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Знову повітряна тривога зараз 15 листопада

Оновлено 00:17. Українські захисники повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння та ракетну небезпеку в "червоних" областях. Таким чином повітряна тривога охопила половину території країни.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:21. У МВС нагадують не публікувати роботу ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу МВС України

Оновлено 00:26. Повітряні сили повідомляють про відбій небезпеки.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Перед цим моніторингові пабліки писали, що жодних ворожих цілей не було зафіксовано.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ | Київська область"

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