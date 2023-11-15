Вновь воздушная тревога сейчас 15 ноября - РФ не прекращает ракетную атаку

РФ не прекращает ракетную атаку - масштабная воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас, 15 ноября, повторно обхватывает области. Между объявлением опасности прошло менее 15 минут, поскольку новая тревога началась в 00:05. Есть опасность ракетного удара.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Обновлено 00:17. Украинские защитники сообщают об угрозе применения баллистического вооружения и ракетной опасности в "красных" областях. Таким образом, воздушная тревога охватила половину территории страны.
Обновлено 00:21. В МВД напоминают не публиковать работу ПВО.
Обновлено 00:26. Воздушные силы сообщают об отбое опасности.
Перед этим мониторинговые паблики писали, что никаких враждебных целей не было зафиксировано.
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