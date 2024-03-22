РФ нищить прикордоння України та штурмує кілька напрямків — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: соцмережі

Розпочалася 758 доба героїчного українського спротиву проти російської агресії. За минулу добу на полі бою відбулося 74 бойових зіткнення, крім того ворог завдав нещадних ударів по прикордонню на півночі. Сили оборони дають гідну відсіч противнику.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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Зазначається, що за минулу добу окупанти завдали 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, а також здійснили 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Крім того, артилерійських ударів зазнали близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Також ворог вдався до чергових масованих атак 21 та 22 березня. Наразі уточнюється інформація щодо наслідків.

Удари ЗСУ по ворогу

Відомо, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних війсь уразили один артилерійський засіб та два засоби протиповітряної оборони противника.

Військовий ЗСУ. Фото: Генштаб

Ситуація на гарячих напрямках фронту

Куп'янський напрямок — ворог намагався двічі штурмувати позиції ЗСУ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Однак без успіху.

Лиманський напрямок — українські захисники відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області. Саме там противник намагався прорвати оборону наших військ.

Авдіївський напрямок — ЗСУ відбили п'ять атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

Бахмутський напрямок — Сили оборони відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Оріхівський напрямок — ворог за підтримки авіації намагався вісім разів атакувати позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Інформація про ситуацію на фронті. Фото: скриншот

Інформація про ситуацію на фронті. Фото: скриншот

Втрати армії РФ у війні

особового складу — близько 434710 (+870) осіб;

танків — 6840 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 113111 (+37) од.;

артилерійських систем — 10775 (+35) од.;

РСЗВ — 1 018 (+1) од.;

засобів ППО — 723 (+2) од.;

літаків — 347 (+0) од.;

гелікоптерів — 325 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8388 (+23) од.;

крилатих ракет — 1953 (+31) од.;

кораблів /катерів — 26 (+0) од.;

підводних човнів — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14287 (+45) од.;

спеціальної техніки — 1749 (+8) од.

Втрати російської армії. Фото: Генштаб

Нагадаємо, країна-терорист Росія не припиняє обстрілювати Сумську область, до того ж атаки на прикордоння навіть почастішали після того, як російські добровольці почали проводити рейди на території Бєлгородщини. Процес евакуації у регіоні вже давно запустили, однак останній тиждень він відбувається у посиленому режимі.

Водночас ми повідомляли, що втрати ворога під Авдіївкою на Донеччині зростають. Про свої успіхи повідомляє Третя окрема штурмова бригада.