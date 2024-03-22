Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ нищить прикордоння України та штурмує кілька напрямків — зведення Генштабу arrow

РФ нищить прикордоння України та штурмує кілька напрямків — зведення Генштабу

22 березня 2024 09:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ нищить прикордоння України та штурмує кілька напрямків — зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Розпочалася 758 доба героїчного українського спротиву проти російської агресії. За минулу добу на полі бою відбулося 74 бойових зіткнення, крім того ворог завдав нещадних ударів по прикордонню на півночі. Сили оборони дають гідну відсіч противнику. 

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Читайте також:

Російські удари по Україні

Зазначається, що за минулу добу окупанти завдали 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, а також здійснили 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Крім того, артилерійських ударів зазнали близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. 

Також ворог вдався до чергових масованих атак 21 та 22 березня. Наразі уточнюється інформація щодо наслідків. 

Удари ЗСУ по ворогу

Відомо, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних війсь уразили один артилерійський засіб та два засоби протиповітряної оборони противника.

null
Військовий ЗСУ. Фото: Генштаб

Ситуація на гарячих напрямках фронту

Куп'янський напрямок — ворог намагався двічі штурмувати позиції ЗСУ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Однак без успіху. 

Лиманський напрямок — українські захисники відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області. Саме там противник намагався прорвати оборону наших військ.

Авдіївський напрямок — ЗСУ відбили п'ять атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

Бахмутський напрямок — Сили оборони відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Оріхівський напрямок — ворог за підтримки авіації намагався вісім разів атакувати позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

null
Інформація про ситуацію на фронті. Фото: скриншот
null
Інформація про ситуацію на фронті. Фото: скриншот

Втрати армії РФ у війні

  • особового складу — близько 434710 (+870) осіб;
  • танків — 6840 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин — 113111 (+37) од.;
  • артилерійських систем — 10775 (+35) од.;
  • РСЗВ — 1 018 (+1) од.;
  • засобів ППО — 723 (+2) од.;
  • літаків — 347 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 325 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8388 (+23) од.;
  • крилатих ракет — 1953 (+31) од.;
  • кораблів /катерів — 26 (+0) од.;
  • підводних човнів — 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14287 (+45) од.;
  • спеціальної техніки — 1749 (+8) од.
null
Втрати російської армії. Фото: Генштаб

Нагадаємо, країна-терорист Росія не припиняє обстрілювати Сумську область, до того ж атаки на прикордоння навіть почастішали після того, як російські добровольці почали проводити рейди на території Бєлгородщини. Процес евакуації у регіоні вже давно запустили, однак останній тиждень він відбувається у посиленому режимі. 

Водночас ми повідомляли, що втрати ворога під Авдіївкою на Донеччині зростають. Про свої успіхи повідомляє Третя окрема штурмова бригада. 

війна
ЗСУ
росіяни
обстріли
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
Олександр Сирський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом