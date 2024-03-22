РФ уничтожает пограничье Украины и штурмует несколько направлений — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: соцсети

Начались 758 сутки героического украинского сопротивления против российской агрессии. За минувшие сутки на поле боя произошло 74 боевых столкновения, кроме того враг нанес беспощадные удары по пограничью на севере. Силы обороны дают достойный отпор противнику.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Российские удары по Украине

Отмечается, что за минувшие сутки оккупанты нанесли 36 ракетных и 55 авиационных ударов, а также совершили 150 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Кроме того, под артиллерийские удары попали около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Также враг прибег к очередным массированным атакам 21 и 22 марта. В настоящее время уточняется информация о последствиях.

Удары ВСУ по врагу

Известно, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство и два средства противовоздушной обороны противника.

Военный ВСУ. Фото: Генштаб

Ситуация на горячих направлениях фронта

Купянское направление — враг пытался дважды штурмовать позиции ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Однако безуспешно.

Лиманское направление — украинские защитники отбили 11 атак врага в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Раздоловка Донецкой области. Там противник пытался прорвать оборону наших войск.

Авдеевское направление — ВСУ отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

Бахмутское направление — Силы обороны отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

Ореховское направление — враг при поддержке авиации пытался восемь раз атаковать позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

Информация о ситуации на фронте. Фото: скриншот

Информация о ситуации на фронте. Фото: скриншот

Потери армии РФ в войне

личного состава — около 434710 (+870) человек;

танков — 6840 (+8) ед.;

боевых бронированных машин — 113111 (+37) ед.;

артиллерийских систем — 10775 (+35) ед.;

РСЗО — 1 018 (+1) ед.;

средств ПВО — 723 (+2) ед.;

самолетов — 347 (+0) ед.;

вертолетов — 325 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8388 (+23) ед.;

крылатых ракет — 1953 (+31) ед.;

кораблей /катеров — 26 (+0) ед.;

подводных лодок — 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 14287 (+45) ед.;

специальной техники — 1749 (+8) ед.

Потери российской армии. Фото: Генштаб

Напомним, страна-террорист Россия не прекращает обстреливать Сумскую область, к тому же атаки на пограничные регионы участились даже после того, как российские добровольцы начали проводить рейды на территории Белгородщины. Процесс эвакуации в регионе уже давно запустили, однако последнюю неделю он проходит в усиленном режиме.

В то же время мы сообщали, что потери врага под Авдеевкой в Донецкой области растут. О своих успехах сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.