Бійці ПВК "Вагнер". Фото: REUTERS

Розвідка Великої Британії заявила про спроби РФ посилити контроль над приватною військової компанії "Вагнер". Це відбувається після спроби заколоту і загибелі керівництва угрупування.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Читайте також:

Росія посилює контроль над ПВК "Вагнер"

За інформацією розвідки, станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи ПВК "Вагнер ", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії і відновили активний рекрутинг.

"Цей підрозділ "Вагнера" у складі Росгвардії, ймовірно, очолює Павел Пригожин, син покійного власника "Вагнера" Євгенія Пригожина", — зазначають в розвідці.

Також зазначається, що, ймовірно, інші групи "вагнерівців", приєдналися до ПВК "Редут". Угрупування налічує загалом сім тисяч осіб.

Повідомлення розвідки Великої Британії. Фото: Міноборони Великої Британії

На початку місяця цього року, лідер Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що медики "Вагнеру" увійшли до складу чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що 170 колишніх бійців "Вагнера" вже приєдналися до "Ахмату".

"Після заколоту в липні 2023 року і подальшої загибелі керівництва "Вагнера" в серпні 2023 року російська держава здійснює більш прямий контроль над діяльністю "Вагнера" і його колишнім персоналом", — додає розвідка Великої Британії.

Нагадаємо, в російській ПВК "Вагнер" були абсолютно жорсткі правила, за порушення яких могли навіть розстріляти. При цьому деякі колишні найманці — з моменту потрапляння в полон та з огляду на надану можливість повернути зброю проти Кремля та бойовиків — вирішили доєднатись до лав Російського добровольчого корпусу, який захищає Україну.