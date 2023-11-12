РФ усиливает контроль над "вагнеровцами", — разведка Британии
Разведка Великобритании заявила о попытках РФ усилить контроль над частной военной компанией "Вагнер". Это происходит после попытки мятежа и гибели руководства группировки.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Россия усиливает контроль над ЧВК "Вагнер"
По информации разведки, по состоянию на конец октября 2023 г. крупные элементы ЧВК "Вагнер", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Росгвардии и возобновили активный рекрутинг.
"Это подразделение "Вагнера" в составе Росгвардии, вероятно, возглавляет Павел Пригожин, сын покойного владельца "Вагнера" Евгения Пригожина", — отмечают в разведке.
Также отмечается, что, вероятно, другие группы "вагнеровцев" присоединились к ЧВК "Редут". Группировка насчитывает всего семь тысяч человек.
В начале месяца этого года лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что медики "Вагнера" вошли в состав чеченского спецподразделения "Ахмат". Ранее, 25 октября 2023 года, Кадыров заявил, что 170 бывших бойцов "Вагнера" уже присоединились к "Ахмату".
"После мятежа в июле 2023 года и последующей гибели руководства "Вагнера" в августе 2023 года российское государство осуществляет более прямой контроль над деятельностью "Вагнера" и его бывшим персоналом", — добавляет разведка Великобритании.
Напомним, в российском ЧВК "Вагнер" были абсолютно жесткие правила, за нарушение которых могли даже расстрелять. При этом некоторые бывшие наемники с момента попадания в плен и учитывая предоставленную возможность вернуть оружие против Кремля и боевиков решили присоединиться к рядам Российского добровольческого корпуса, который защищает Украину.
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