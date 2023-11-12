РФ усиливает контроль над "вагнеровцами", — разведка Британии

Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: REUTERS

Разведка Великобритании заявила о попытках РФ усилить контроль над частной военной компанией "Вагнер". Это происходит после попытки мятежа и гибели руководства группировки.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

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По информации разведки, по состоянию на конец октября 2023 г. крупные элементы ЧВК "Вагнер", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Росгвардии и возобновили активный рекрутинг.

"Это подразделение "Вагнера" в составе Росгвардии, вероятно, возглавляет Павел Пригожин, сын покойного владельца "Вагнера" Евгения Пригожина", — отмечают в разведке.

Также отмечается, что, вероятно, другие группы "вагнеровцев" присоединились к ЧВК "Редут". Группировка насчитывает всего семь тысяч человек.

Сообщение разведки Великобритании. Фото: Минобороны Великобритании

В начале месяца этого года лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что медики "Вагнера" вошли в состав чеченского спецподразделения "Ахмат". Ранее, 25 октября 2023 года, Кадыров заявил, что 170 бывших бойцов "Вагнера" уже присоединились к "Ахмату".

"После мятежа в июле 2023 года и последующей гибели руководства "Вагнера" в августе 2023 года российское государство осуществляет более прямой контроль над деятельностью "Вагнера" и его бывшим персоналом", — добавляет разведка Великобритании.

Напомним, в российском ЧВК "Вагнер" были абсолютно жесткие правила, за нарушение которых могли даже расстрелять. При этом некоторые бывшие наемники с момента попадания в плен и учитывая предоставленную возможность вернуть оружие против Кремля и боевиков решили присоединиться к рядам Российского добровольческого корпуса, который защищает Украину.