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РФ примусово депортувала 19 тисяч українських дітей — що заважає їхньому поверненню

12 листопада 2023 19:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
РФ примусово депортувала 19 тисяч українських дітей — що заважає їхньому поверненню
Викрадені українські діти. Фото: armyinform.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Офіс генерального прокурора розслідує факти примусової депортації понад 19 тисяч українських дітей. Тисячі цивільних незаконно утримують в Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про це сказав генеральний прокурор Андрій Костін під час панельної дискусії з Виконавчим директором Міжнародної асоціації правників Марком Еллісом на щорічній конференції IBA.

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Депортація українських дітей

Костін наголосив, що Офіс генпрокурора закликає до створення міжнародного механізму для повернення дітей і утримуваних цивільних додому. За його словами, роль правників у цьому є вирішальною.

"Коли я розмовляю з політиками, всі вони це підтримують: "Ми повинні повернути ваших дітей додому. Нам потрібно звільнити всіх утримуваних цивільних. Але ми не знаємо, що робити, як це зробити", — наголосив Костін.

Він зазначив, що обов'язок перед цими людьми — допомогти політикам створити механізми, які були б ефективними та працювали. Костін додав, що потрібно діяти, щоб українські діти та мирні люди повернулися додому.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути трьох дітей з Херсонської області, яких депортували російські окупанти. Наразі вони разом з батьками працюють з психологами.

Також ми писали, що у Росії незаконно депортований з Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін отримав повістку. 19 листопада йому виповниться 18 років.

Додамо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що підліток з Маріуполя Богдан Єрмохін, якого депортували до Росії, скоро повернеться в Україну. Він закликав людей заспокоїтися.

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