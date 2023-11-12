РФ принудительно депортировала 19 тысяч украинских детей — что мешает их возвращению

Похищенные украинские дети. Фото: armyinform.com.ua

Офис генерального прокурора расследует факты принудительной депортации более 19 тысяч украинских детей. Тысячи гражданских незаконно удерживают в России и на временно оккупированных территориях.

Об этом сказал генеральный прокурор Андрей Костин во время панельной дискуссии с Исполнительным директором Международной ассоциации юристов Марком Эллисом на ежегодной конференции IBA.

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Депортация украинских детей

Костин отметил, что Офис генпрокурора призывает к созданию международного механизма для возвращения детей и удерживаемых гражданских домой. По его словам, роль юристов в этом является решающей.

"Когда я разговариваю с политиками, все они это поддерживают: "Мы должны вернуть ваших детей домой. Нам нужно освободить всех удерживаемых гражданских. Но мы не знаем, что делать, как это сделать", — подчеркнул Костин.

Он отметил, что обязанность перед этими людьми — помочь политикам создать механизмы, которые были бы эффективны и работали. Костин добавил, что нужно действовать, чтобы украинские дети и мирные люди вернулись домой.

Напомним, Украине удалось вернуть троих детей из Херсонской области, которых депортировали российские оккупанты. Сейчас они вместе с родителями работают с психологами.

Также мы писали, что в России незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин получил повестку. 19 ноября ему исполнится 18 лет.

Добавим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что подросток из Мариуполя Богдан Ермохин, которого депортировали в Россию, скоро вернется в Украину. Он призвал людей успокоиться.