Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ принудительно депортировала 19 тысяч украинских детей — что мешает их возвращению arrow

РФ принудительно депортировала 19 тысяч украинских детей — что мешает их возвращению

12 ноября 2023 19:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
РФ принудительно депортировала 19 тысяч украинских детей — что мешает их возвращению
Похищенные украинские дети. Фото: armyinform.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Офис генерального прокурора расследует факты принудительной депортации более 19 тысяч украинских детей. Тысячи гражданских незаконно удерживают в России и на временно оккупированных территориях.

Об этом сказал генеральный прокурор Андрей Костин во время панельной дискуссии с Исполнительным директором Международной ассоциации юристов Марком Эллисом на ежегодной конференции IBA.

Читайте также:

Депортация украинских детей

Костин отметил, что Офис генпрокурора призывает к созданию международного механизма для возвращения детей и удерживаемых гражданских домой. По его словам, роль юристов в этом является решающей.

"Когда я разговариваю с политиками, все они это поддерживают: "Мы должны вернуть ваших детей домой. Нам нужно освободить всех удерживаемых гражданских. Но мы не знаем, что делать, как это сделать", — подчеркнул Костин.

Он отметил, что обязанность перед этими людьми — помочь политикам создать механизмы, которые были бы эффективны и работали. Костин добавил, что нужно действовать, чтобы украинские дети и мирные люди вернулись домой.

Напомним, Украине удалось вернуть троих детей из Херсонской области, которых депортировали российские оккупанты. Сейчас они вместе с родителями работают с психологами.

Также мы писали, что в России незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин получил повестку. 19 ноября ему исполнится 18 лет.

Добавим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что подросток из Мариуполя Богдан Ермохин, которого депортировали в Россию, скоро вернется в Украину. Он призвал людей успокоиться.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме