РФ припинила постачати ліки для важкохворих людей в окупований Мелітополь

Аптека в Мелітополі. Фото: росзмі

В окупованому Мелітополі Росія припинила постачати ліки для важкохворих пацієнтів. Не вистачає навіть для тих, хто вже отримав паспорт РФ.

Про це повідомив Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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Відсутність ліків

Міський голова Мелітополя зазначив, що найскладніша ситуація для пацієнтів із гемофілією — порушення згортання крові.

"Через санкції у "ерефії" препаратів для гемофіліків скоро не буде", — сказав Федоров.

За інформацією від місцевих жителів, людей з такою хворобою цинічно відправляють помирати додому.

Крім того, за словами Федорова у Сімферополі також відмовляються надавати ліки безкоштовно.

"У пологових будинках, починаючи з червня місяця, так і не з’явилася вакцина БЦЖ (призначена для захисту немовлят і дітей проти важких форм туберкульозу)", — додав міський голова.

Нагадаємо, станом на жовтень Одеська область знаходиться серед лідерів за кількістю вакцинованих дітей проти кору. У регіоні зробили 18 700 щеплень, що є другим показником в Україні.