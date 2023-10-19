РФ прекратила поставлять лекарства для тяжелобольных людей в оккупированный Мелитополь
В оккупированном Мелитополе Россия перестала поставлять лекарства для тяжелобольных пациентов. Не хватает даже тем, кто уже получил паспорт РФ.
Об этом сообщил Иван Федоров в эфире телемарафона.
Отсутствие лекарств
Мэр Мелитополя отметил, что самая сложная ситуация для пациентов с гемофилией — нарушение свертывания крови.
"Из-за санкций в "эрефии" препаратов для гемофиликов скоро не будет" , — сказал Федоров.
По информации местных жителей, людей с такой болезнью цинично отправляют умирать домой.
Кроме того, по словам Федорова, в Симферополе также отказываются предоставлять лекарства бесплатно.
"В роддомах, начиная с июня месяца, так и не появилась вакцина БЦЖ (предназначена для защиты младенцев и детей против тяжелых форм туберкулеза)" , — добавил городской голова.
Напомним, на октябрь Одесская область находится среди лидеров по количеству вакцинированных детей против кори. В регионе сделали 18 700 прививок, что является вторым показателем в Украине.
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