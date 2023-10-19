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РФ прекратила поставлять лекарства для тяжелобольных людей в оккупированный Мелитополь

19 октября 2023 18:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
РФ прекратила поставлять лекарства для тяжелобольных людей в оккупированный Мелитополь
Аптека в Мелитополе. Фото: россми
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В оккупированном Мелитополе Россия перестала поставлять лекарства для тяжелобольных пациентов. Не хватает даже тем, кто уже получил паспорт РФ.

Об этом сообщил Иван Федоров в эфире телемарафона.

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Отсутствие лекарств

Мэр Мелитополя отметил, что самая сложная ситуация для пациентов с гемофилией — нарушение свертывания крови.

"Из-за санкций в "эрефии" препаратов для гемофиликов скоро не будет" , — сказал Федоров.

По информации местных жителей, людей с такой болезнью цинично отправляют умирать домой.

Кроме того, по словам Федорова, в Симферополе также отказываются предоставлять лекарства бесплатно.

"В роддомах, начиная с июня месяца, так и не появилась вакцина БЦЖ (предназначена для защиты младенцев и детей против тяжелых форм туберкулеза)" , — добавил городской голова.

Напомним, на октябрь Одесская область находится среди лидеров по количеству вакцинированных детей против кори. В регионе сделали 18 700 прививок, что является вторым показателем в Украине.

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