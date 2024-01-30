В яких областях лишилися ворожі БпЛА зараз 30 січня — триває повітряна тривога

Безпілотники летять над областями. Фото: Одеський двіж

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 січня, досі триває в Київській, Черкаській, Сумській та інших областях. В кількох регіонах блукають ворожі "шахеди". Також на Київщині та Харківщині лунали вибухи під час атаки РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Як повідомляють українські захисники, ворожі безпілотники ще блукають над Черкаською областю, прямуючи в бік Київської, та над Сумською, рухаючись на північ.

Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога продовжується в таких областях:

Київській

Черкаській,

Сумській,

Миколаївській,

Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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