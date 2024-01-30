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РФ продовжує обстріл України — в яких областях лишилися ворожі БпЛА

30 січня 2024 01:11
оновлено: 01:19
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Інна Буряк
редактор
В яких областях лишилися ворожі БпЛА зараз 30 січня — триває повітряна тривога
Безпілотники летять над областями. Фото: Одеський двіж
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 30 січня, досі триває в Київській, Черкаській, Сумській та інших областях. В кількох регіонах блукають ворожі "шахеди". Також на Київщині та Харківщині лунали вибухи під час атаки РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Триває повітряна тривога зараз 30 січня

Як повідомляють українські захисники, ворожі безпілотники ще блукають над Черкаською областю, прямуючи в бік Київської, та над Сумською, рухаючись на північ.

Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога продовжується в таких областях:

  • Київській
  • Черкаській,
  • Сумській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 30 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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