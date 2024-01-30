В каких областях остались враждебные БпЛА сейчас 30 января - продолжается воздушная тревога

РФ продолжает обстрел Украины - в каких областях остались враждебные БпЛА
Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 января, продолжается в Киевской, Черкасской, Сумской и других областях. В нескольких регионах бродят вражеские "шахеды". Также в Киевской и Харьковской области раздавались взрывы во время атаки РФ.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Продолжается воздушная тревога сейчас 30 января
Как сообщают украинские защитники, вражеские беспилотники еще бродят над Черкасской областью, направляясь в сторону Киевской, и над Сумской, двигаясь на север.
Воздушная тревога продолжается в следующих областях:
- Киевской
- Черкасской,
- Сумской,
- Николаевской,
- Херсонской.
Обновлено 01:32. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о последних двух беспилотниках — над Киевской и Сумской областями.
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