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РФ продолжает обстрел Украины - в каких областях остались враждебные БпЛА

30 января 2024 01:11
обновлено: 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В каких областях остались враждебные БпЛА сейчас 30 января - продолжается воздушная тревога
Беспилотники улетают над областями. Фото: Одесский двор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 30 января, продолжается в Киевской, Черкасской, Сумской и других областях. В нескольких регионах бродят вражеские "шахеды". Также в Киевской и Харьковской области раздавались взрывы во время атаки РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Как сообщают украинские защитники, вражеские беспилотники еще бродят над Черкасской областью, направляясь в сторону Киевской, и над Сумской, двигаясь на север.

Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот с телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога продолжается в следующих областях:

  • Киевской
  • Черкасской,
  • Сумской,
  • Николаевской,
  • Херсонской.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:32. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о последних двух беспилотниках — над Киевской и Сумской областями.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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