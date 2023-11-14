РФ продовжує закидувати Україну "шахедами" — повітряна тривога
14 листопада 2023 00:35
оновлено: 00:43
БпЛА летить у нічному небі. Фото: mil.in.ua
Повітряна тривога зараз, 14 листопада, оголошена в Черкаській та Вінницькій областях через загрозу удару БпЛА. "Червоніють" регіони ще з 21:00 13 листопада. В деяких, таких як Кіровоградська, Запорізька області та в Херсоні лунали вибухи.
Про загрозу БпЛА повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Оновлено 00:40. За даними українських військових, у Черкаській та Вінницькій областях є загроза удару БпЛА.
Однак як повідомляє паблік "Николаевский Ванек" небезпека є також і для Кіровоградської області.
Повітряна тривога станом на зараз охопила такі області:
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