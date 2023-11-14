РФ продовжує закидувати Україну "шахедами" — повітряна тривога

БпЛА летить у нічному небі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога зараз, 14 листопада, оголошена в Черкаській та Вінницькій областях через загрозу удару БпЛА. "Червоніють" регіони ще з 21:00 13 листопада. В деяких, таких як Кіровоградська, Запорізька області та в Херсоні лунали вибухи.

Про загрозу БпЛА повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 00:40. За даними українських військових, у Черкаській та Вінницькій областях є загроза удару БпЛА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Однак як повідомляє паблік "Николаевский Ванек" небезпека є також і для Кіровоградської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Повітряна тривога станом на зараз охопила такі області:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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