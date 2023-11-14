Атака "шахедов" продолжается сейчас 14 ноября - направление движения

БпЛА летит в ночное небо. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога сейчас, 14 ноября, объявлена в Черкасской и Винницкой областях из-за угрозы удара БПЛА. "Краснеют" регионы еще с 21:00 13 ноября. В некоторых, таких как Кировоградская, Запорожская области и Херсоне раздавались взрывы.

Об угрозе БПЛА сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

Атака "шахедов" продолжается сейчас 14 ноября

Обновлено 00:40. По данным украинских военных, в Черкасской и Винницкой областях угроза удара БпЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Однако, как сообщает паблик "Николаевский Ванек", опасность есть также и для Кировоградской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушная тревога на сегодня охватила следующие области:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:00. "Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационного вооружения" , - сообщают украинские защитники.

Также они добавили, что обнаружен "шахед" вблизи Ладыжина Винницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 01:13. Воздушная тревога досталась и Хмельницкой области, где тоже есть угроза БПЛА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...