Атака "шахедов" продолжается сейчас 14 ноября - направление движения

РФ продолжает забрасывать Украину "шахедами" - воздушная тревога
Воздушная тревога сейчас, 14 ноября, объявлена в Черкасской и Винницкой областях из-за угрозы удара БПЛА. "Краснеют" регионы еще с 21:00 13 ноября. В некоторых, таких как Кировоградская, Запорожская области и Херсоне раздавались взрывы.
Об угрозе БПЛА сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Атака "шахедов" продолжается сейчас 14 ноября
Обновлено 00:40. По данным украинских военных, в Черкасской и Винницкой областях угроза удара БпЛА.
Однако, как сообщает паблик "Николаевский Ванек", опасность есть также и для Кировоградской области.
Воздушная тревога на сегодня охватила следующие области:
Обновлено 01:00. "Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационного вооружения" , - сообщают украинские защитники.
Также они добавили, что обнаружен "шахед" вблизи Ладыжина Винницкой области.
Обновлено 01:13. Воздушная тревога досталась и Хмельницкой области, где тоже есть угроза БПЛА.
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