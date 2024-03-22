РФ створює угруповання з понад 100 тисяч солдатів — коли буде наступ ворога

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк переконаний, що Росія створює нове угруповання військ, яке налічуватиме понад 100 тисяч бійців. Не виключено, що це робиться для того, щоб влітку здійснити наступ на одному з напрямків.

Про це Павлюк заявив в ефірі телемарафону у п'ятницю, 22 березня.

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Росія готує наступ влітку

"Російські плани нам до кінця невідомі. Нам відомі тільки ті дані, що у них є, що вони створюють. Вони створюють угруповання — більше 100 тисяч", — розповів Павлюк.

Він також додав, що це не обов'язково може бути наступ. Можливо, загарбники будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність, за рахунок даного угруповання. Втім, ймовірність ворожого наступу влітку на одному з напрямків зберігається.

"Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Ми зробимо все для того, щоб максимально завдати противнику такі втрати, щоб усі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій", — пояснив військовий.

На що спроможна Україна

Павлюк нагадав, що Україна зараз не має переваги в повітрі, що дає можливість росіянам завдавати потужних авіаударів по позиціях українських захисників.

Очільник сухопутних військ зазначив, що військові партнери в Європі добре розуміють наслідки поразки України у війні.

"Якщо нам не вдасться втримати (російські війська. — ред.) в Україні, наступною країною буде вже країна НАТО", — вважає генерал.

За його словами, загарбники продовжують вести наступальні операції на лінії фронту та обстрілювати мирні міста.

Раніше ми повідомляли, що представник самопроголошеної ДНР дав коментарі російським ЗМІ з приводу захоплення Одеси. Він вважає, що на місто треба наступати не через акваторію Чорного моря, а з материка.

Ми писали раніше, що експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.