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РФ создает группировку из более 100 тысяч солдат — когда будет наступление врага

22 марта 2024 15:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
РФ создает группировку из более 100 тысяч солдат — когда будет наступление врага
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк убежден, что Россия создает новую группировку войск, которая будет насчитывать более 100 тысяч бойцов. Не исключено, что это делается для того, чтобы летом совершить наступление на одном из направлений.

Об этом Павлюк заявил в эфире телемарафона в пятницу, 22 марта.

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Россия готовит наступление летом

"Русские планы нам до конца неизвестны. Нам известны только те данные, что у них есть, что они создают. Они создают группировку — более 100 тысяч", - рассказал Павлюк.

Он также добавил, что это не обязательно может быть наступление. Возможно, захватчики будут пополнять свои теряющие боеспособность подразделения за счет данной группировки. Впрочем, вероятность враждебного наступления летом в одном из направлений сохраняется.

"Это пока такие максимально трудные прогнозы, что такое наступление будет. Мы сделаем все для того, чтобы максимально нанести противнику такие потери, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были вовлечены к этому времени в бой", — пояснил военный.

На что способна Украина

Павлюк напомнил, что у Украины сейчас нет преимущества в воздухе, что дает возможность россиянам наносить мощные авиаудары по позициям украинских защитников.

Глава сухопутных войск отметил, что военные партнеры в Европе хорошо понимают последствия поражения Украины в войне.

"Если нам не удастся удержать (российские войска. — ред.) в Украине, следующей страной будет уже страна НАТО", — считает генерал.

По его словам, захватчики продолжают вести наступательные операции по линии фронта и обстреливать мирные города.

Ранее мы сообщали, что представитель самопровозглашенной ДНР дал комментарии российским СМИ по поводу захвата Одессы. Он считает, что на город нужно наступать не из-за акватории Черного моря, а из материка.

Мы писали ранее, что эксперты отметили, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.

Киев
Одесса
война
ВСУ
Украина
оккупанты
Россия

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