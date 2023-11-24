Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ та Китай таємно обговорюють будівництво підводного тунелю Росія — Крим, — ЗМІ arrow

РФ та Китай таємно обговорюють будівництво підводного тунелю Росія — Крим, — ЗМІ

24 листопада 2023 15:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
РФ та Китай таємно обговорюють будівництво підводного тунелю Росія — Крим, — ЗМІ
Володимир Путіна та Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські та китайські бізнесмени, які тісно пов'язані з урядом, таємно обговорюють будівництво підводного тунелю Росія — Крим. У РФ дуже стурбовані щодо безпеки Кримського мосту, оскільки він двічі зазнав бомбардувань України та залишився вразливою ціллю війни.

Про це повідомляє The Washington Post

Читайте також:

Що відомо про будівництво тунелю Росія — Крим

Як відомо, інформацію щодо секретних переговорів китайських та російських бізнесменів підтверджують перехоплені українськими службами безпеки електронні листи. Згодом ці повідомлення були надані українськими чиновниками, і їхню справжність підтвердили.  

Зазначається, що переговори були спровоковані зростаючою стурбованістю Росії щодо безпеки Кримського мосту, який служив ключовою логістичною лінією для російських військових, але двічі зазнав бомбардувань України та залишився вразливою ціллю війни.

Листи свідчать про те, що одна з найбільших компаній Китаю — "Китайська залізнична будівельна корпорація CRCC" — заявила про свою готовність взяти участь у будівництві підводного тунелю Росія — Крим.

"Ці переговори підкреслюють рішучість Росії зберегти свій контроль над Кримом, півостровом, який вона незаконно анексувала в 2014 році, а також зростаючу залежність Москви від Китаю як джерела глобальної підтримки", — йдеться у матеріалі.

Водночас журналісти зазначають, що це будівництво зіткнеться з величезними перешкодами, за словами офіційних осіб США та інженерних експертів, які сказали, що роботи такого масштабу, які, ймовірно, коштують мільярди доларів і триватимуть протягом років, ніколи не проводилися в зоні бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін виступив на саміті G20. Він заявив, що війна в Україні — це трагедія. Президент держави-терористки вирішив "закликати" думати над тим, як її завершити.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув - 80x80

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі