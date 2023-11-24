РФ та Китай таємно обговорюють будівництво підводного тунелю Росія — Крим, — ЗМІ

Володимир Путіна та Сі Цзіньпін. Фото: росЗМІ

Російські та китайські бізнесмени, які тісно пов'язані з урядом, таємно обговорюють будівництво підводного тунелю Росія — Крим. У РФ дуже стурбовані щодо безпеки Кримського мосту, оскільки він двічі зазнав бомбардувань України та залишився вразливою ціллю війни.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Як відомо, інформацію щодо секретних переговорів китайських та російських бізнесменів підтверджують перехоплені українськими службами безпеки електронні листи. Згодом ці повідомлення були надані українськими чиновниками, і їхню справжність підтвердили.

Зазначається, що переговори були спровоковані зростаючою стурбованістю Росії щодо безпеки Кримського мосту, який служив ключовою логістичною лінією для російських військових, але двічі зазнав бомбардувань України та залишився вразливою ціллю війни.

Листи свідчать про те, що одна з найбільших компаній Китаю — "Китайська залізнична будівельна корпорація CRCC" — заявила про свою готовність взяти участь у будівництві підводного тунелю Росія — Крим.

"Ці переговори підкреслюють рішучість Росії зберегти свій контроль над Кримом, півостровом, який вона незаконно анексувала в 2014 році, а також зростаючу залежність Москви від Китаю як джерела глобальної підтримки", — йдеться у матеріалі.

Водночас журналісти зазначають, що це будівництво зіткнеться з величезними перешкодами, за словами офіційних осіб США та інженерних експертів, які сказали, що роботи такого масштабу, які, ймовірно, коштують мільярди доларів і триватимуть протягом років, ніколи не проводилися в зоні бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін виступив на саміті G20. Він заявив, що війна в Україні — це трагедія. Президент держави-терористки вирішив "закликати" думати над тим, як її завершити.