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РФ и Китай тайно обсуждают строительство подводного тоннеля Россия-Крым, — СМИ

24 ноября 2023 15:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
РФ и Китай тайно обсуждают строительство подводного тоннеля Россия-Крым, — СМИ
Владимир Путина и Си Цзиньпин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские и китайские бизнесмены, тесно связанные с правительством, тайно обсуждают строительство подводного тоннеля Россия-Крым. В РФ очень обеспокоены безопасностью Крымского моста, поскольку он дважды подвергся бомбардировкам Украины и остался уязвимой целью войны.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Как известно, информацию о секретных переговорах китайских и российских бизнесменов подтверждают перехваченные украинскими службами безопасности электронные письма. Впоследствии эти сообщения были предоставлены украинскими чиновниками и они подтвердили их подлинность.

Отмечается, что переговоры были спровоцированы растущей обеспокоенностью России по безопасности Крымского моста, который служил ключевой логистической линией для российских военных, но дважды подвергся бомбардировкам Украины и остался уязвимой целью войны.

Письма свидетельствуют о том, что одна из крупнейших компаний Китая — "Китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC" — заявила о своей готовности принять участие в строительстве подводного тоннеля Россия-Крым.

"Эти переговоры подчеркивают решимость России сохранить свой контроль над Крымом, полуостровом, который она незаконно аннексировала в 2014 году, а также растущую зависимость Москвы от Китая как источника глобальной поддержки", — говорится в материале.

В то же время, журналисты отмечают, что это строительство столкнется с огромными препятствиями, по словам официальных лиц США и инженерных экспертов, которые сказали, что работы такого масштаба, которые, вероятно, стоят миллиарды долларов и будут продолжаться в течение лет, никогда не проводились в зоне боевых действий.

Напомним, что недавно российский диктатор Владимир Путин выступил на саммите G20. Он заявил, что война в Украине — это трагедия. Президент государства-террористки решил "призвать" думать над тем, как его завершить.

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