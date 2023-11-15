РФ в обхід санкцій придбала канадську систему виявлення дронів для захисту Москви

Дрон в небі. Фото: росЗМІ

Росіяни придбали канадську систему виявлення дронів для захисту Москви. Її ввезли в країну, ймовірно, в обхід санкцій.

Про це повідомляють росЗМІ.

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На сайті держзакупівель йдеться, що російський технологічний університет (МІРЕА) придбав за 4,5 млн рублів канадський радар-детектор для виявлення безпілотників SkyEye. Він може використовуватися для захисту Москви або в дослідницьких цілях. Ввезення радара в Росію, ймовірно, порушує санкції Канади.

Держзакупівля канадської системи виявлення дронів. Фото: росЗМІ

Згідно з контрактом, МІРЕА 11 травня оголосив аукціон, а вже 7 червня отримав радар-детектор SkyEye. Його виготовила канадська компанія Skycope Technologies Inc.

Відомо, що радар важить менше ніж 10 кг і може бути розгорнутий за 5 хвилин. Він здатний розпізнавати понад 330 наявних у його бібліотеці моделей дронів, а завдяки штучному інтелекту — ідентифікувати невідомі безпілотники з імовірністю 99,9%.

За даними Skycope, радар здатний виявити дрон на відстані до 35 км на відкритій місцевості, до 10 км — у місті. Такої дальності дії вистачить, щоб прикрити більше третини площі Москви в межах Московської кільцевої автодороги.

Система SkyEye рік тому успішно пройшла перевірку Міноборони Канади під час навчань для компаній-розробників систем протиборства БпЛА, в яких брали участь і представники Міноборони США.

За словами юриста санкційної практики британської компанії Zorge Partners Limited та автора каналу The Sanctions Times Романа Рашимаса, радар-детектор SkyEye потрапляє під обмеження, введені канадською владою. Він каже, якщо ввезення цього обладнання триває досі, то порушуються також обмеження, запроваджені у вересні організацією Export Enforcement Five, до якої входять Канада, США, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія.

Згідно з держконтрактом, поставив для ВНЗ радар підприємець Максим Суслопаров.

Купівля антидронових рушниць

Російський технологічний університет провів ще один тендер. Наприкінці червня цього року він придбав три антидронових рушниці "Дрон 1200" за 400 тисяч рублів. Вона виготовляється в Китаї, а дальність її дії — 1,2 км.

"Однак чи використовує ВНЗ це обладнання, велике питання. Наприкінці травня МІРЕА заявив, що першим серед російських ВНЗ розробив власний комплекс антидронної радіопротидії. У пресслужбі університету тоді говорили, що університет створив прототипи комплексу "Вівальді" двох модифікацій — мобільне радіозброєння і радіокейс", — йдеться у матеріалі.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Москві у спальному районі Некрасівка, що на території індустріального парку "Руднєво", знаходиться новий ракетний завод ворога. Там росіяни планують проводити випробування ракет різного типу.