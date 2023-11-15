РФ в обход санкций приобрела канадскую систему обнаружения дронов для защиты Москвы

Дрон в небе. Фото: росСМИ

Россияне приобрели канадскую систему обнаружения дронов для защиты Москвы. Ее ввезли в страну, вероятно, в обход санкций.

Об этом сообщают росСМИ.

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Канадская система обнаружения дронов в РФ

На сайте госзакупок говорится, что российский технологический университет (МИРЭА) приобрел за 4,5 млн рублей канадский радар-детектор для обнаружения беспилотников SkyEye. Он может использоваться для защиты Москвы или в исследовательских целях. Ввоз радара в Россию, вероятно, нарушает санкции Канады.

Госзакупка канадской системы обнаружения дронов. Фото: росСМИ

Согласно контракту, МИРЭА 11 мая объявил аукцион, а уже 7 июня получил радар-детектор SkyEye. Его сделала канадская компания Skycope Technologies Inc.

Известно, что радар весит менее 10 кг и может быть развернут за 5 минут. Он способен распознавать более 330 имеющихся в его библиотеке моделей дронов, а благодаря искусственному интеллекту — идентифицировать неизвестные беспилотники с вероятностью 99,9%.

По данным Skycope, радар способен обнаружить дрон на расстоянии до 35 км на открытой местности, до 10 км — в городе. Такой дальности действия хватит, чтобы прикрыть более трети площади Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги.

Система SkyEye год назад успешно прошла проверку Минобороны Канады во время учений для компаний-разработчиков систем противоборства БпЛА, в которых участвовали и представители Минобороны США.

По словам юриста санкционной практики британской компании Zorge Partners Limited и автора канала The Sanctions Times Романа Рашимаса, радар-детектор SkyEye попадает под ограничения, введенные канадскими властями. Он говорит, что если ввоз этого оборудования продолжается до сих пор, то нарушаются также ограничения, введенные в сентябре организацией Export Enforcement Five, в которую входят Канада, США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Согласно госконтракту, поставил для ВУЗа радар предприниматель Максим Суслопаров.

Покупка антидронового оружия

Российский технологический институт провел еще один тендер. В конце июня этого года он приобрел три антидроновых ружья "Дрон 1200" за 400 тысяч рублей. Оно производится в Китае, а дальность его действия — 1,2 км.

"Однако использует ли вуз это оборудование, большой вопрос. В конце мая МИРЭА заявил, что первым среди российских вузов разработал собственный комплекс антидронного радиопротиводействия. В пресс-службе университета тогда говорили, что университет создал прототипы комплекса "Вивальди" двух модификаций – мобильное радиоружье и радиокейс", — говорится в материале.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в Москве в спальном районе Некрасовка на территории индустриального парка "Руднево" находится новый ракетный завод врага. Там россияне планируют проводить испытания ракет разного типа.