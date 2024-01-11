Вибухи у Харкові зараз 10.01.2024 - РФ вдарила ракетами у середмісті Харкова - що відомо про атаку на Харків 10 січня

Рятувальники на місці атаки у Харкові. Фото: Суспільне Харків

Ввечері середи, 10 січня, російські окупанти вдарили двома ракетами типу С-300 у середмісті Харкова. Загарбники влучили у будівлю готельного комплексу. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Черговий акт тероризму проти цивільного населення. Окупанти влучили біля готелю в середмісті Харкова двома ракетами. На цю хвилину — 10 постраждалих. Одна людина — у тяжкому стані, одна — отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші — у легкому", — повідомив Синєгубов.

За його словами, серед постраждалих — журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Згодом він додав, що внаслідок ворожого обстрілу середмістя Харкова постраждали 11 людей: четверо чоловіків віком від 31 до 38 років; сім жінок — від 23 до 71 року.

"Дев'ять постраждалих доставили до медзакладів. 35-річний чоловік перебуває у важкомі стані, вісім пацієнтів — у середньому; двом — надали допомогу на місці", — написав Синєгубов.

Атака на Харків на 10 січня. Фото: скриншот

Разом з тим, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив деталі атаки.

"Близько 22:30 російські військові з застосуванням ракет типу С-300 здійснили з Бєлгродської області РФ обстріл Київського району Харкова. Внаслідок обстрілу одна з ракет влучила в будівлю готельного комплексу по вулиці Шевченка. Інша ракета впала в декількох метрах від входу в готель. На той час в готелі перебувало понад 30 цивільних осіб — вісім персоналу, 23 — клієнти", — сказав Фільчаков.

Він додав, що слідчими внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 438 ККУ.

Станом на початок доби 11 січня ліквідація наслідків атаки ворога на Харків триває. Зокрема, рятувальники продовжують гасіння пожежі.

Крім готелю, постраждали житлові будинки — один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство.

"Людей, які цього потребували, розселили в інших місцях. Зараз працівники ДСНС розбирають завали, а комунальники вже прибирають вулицю від наслідків "прильотів", — повідомив мер міста Ігор Терехов.







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