Взрывы в Харькове сейчас 10.01.2024 - РФ ударила ракетами в центре Харькова - что известно об атаке на Харьков 10 января

Спасатели на месте атаки в Харькове. Фото: Суспільне Харків

Вечером среды, 10 января, российские оккупанты ударили двумя ракетами типа С-300 в центре Харькова. Захватчики попали в здание гостиничного комплекса. В результате атаки пострадали 11 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Очередной акт терроризма против гражданского населения. Оккупанты попали возле гостиницы в центре Харькова двумя ракетами. На эту минуту — 10 пострадавших. Один человек — в тяжелом состоянии, один — получил ранения и находится в среднем состоянии, другие — в легком", — сообщил Синегубов.

По его словам, среди пострадавших — журналисты турецкого издания, проживавшие в гостинице.

Впоследствии он добавил, что в результате вражеского обстрела центра Харькова пострадали 11 человек: четверо мужчин в возрасте от 31 до 38 лет; семь женщин — от 23 до 71 года.

"Девять пострадавших доставили в медучреждения. 35-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, восемь пациентов — в среднем; двоим — оказали помощь на месте", — написал Синегубов.

Атака на Харьков на 10 января. Фото: скриншот

Вместе с тем руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил детали атаки.

"Около 22:30 российские военные с применением ракет типа С-300 произвели из Белгродской области РФ обстрел Киевского района Харькова. В результате обстрела одна из ракет попала в здание гостиничного комплекса по улице Шевченко. Другая ракета упала в нескольких метрах от входа в отель. в то время в гостинице находились более 30 гражданских лиц — восемь персонала, 23 — клиенты", — сказал Фильчаков.

Он добавил, что следователями внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 438 УКУ.

На начало суток 11 января ликвидация последствий атаки врага на Харьков продолжается. В частности, спасатели продолжают тушение пожара.

Кроме гостиницы пострадали жилые дома — один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие.

"Людей, которые в этом нуждались, расселили в других местах. Сейчас работники ГСЧС разбирают завалы, а коммунальщики уже убирают улицу от последствий "прилетов", — сообщил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, на парковке рядом с объектом в Харькове горят авто, предварительно есть разрушение здания.

Ранее мы сообщали, что в Харькове сообщают о взрывах. Захватчики обстреливают город ракетами С-300. В Харьковской и Сумской областях идет воздушная тревога.