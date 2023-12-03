РФ вербує кубинських найманців на війну проти України

Кубинські найманці на війні в Україні. Фото: скриншот з відео

РФ продовжує вербувати на війну в Україні людей. В результаті на фронті з'явилися нові найманці — кубинці.

Про це повідомляє Telegram-канал InformNapalm.

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Зокрема, зазначається, що військкомат міста Тула завербував одного громадянина Колумбії. Усього вдалося встановити особи близько 200 бойовиків.

"Кубінська влада після резонансу публікацій заявила, що перекрила канал торгівлі людьми і переміщення найманців до Росії для участі у війні проти України. Згідно з контрактом, міноборони РФ пообіцяло платити кубинцям близько 2 тис. доларів на місяць", — йдеться в повідомленні.

При цьому російські окупанти не приховують присутність кубинців у своїх позиціях, а навіть навпаки, публікують відео з іноземними найманцями.

"Зрештою вдалося "зловити" двох кубинців, які вже воюють на Донецькому напрямку. Поки що їх використовували для примітивної пропаганди, яка нібито "Росії підтримує весь світ", — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Мережі з'явилася інформація стосовно бійців ПВК "Вагнер". Росіяни розгорнули табір біля тимчасово окупованого Скадовська, що на Херсонщині. Там перебувають колишні "вагнерівці".