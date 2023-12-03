РФ вербует кубинских наемников на войну против Украины

Кубинские наемники на войне в Украине. Фото: скриншот с видео

РФ продолжает вербовать на войну в Украине людей. В результате на фронте появились новые наемники — кубинцы.

Об этом сообщает Telegram-канал InformNapalm.

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В частности, отмечается, что военкомат города Тула завербовал одного гражданина Колумбии. Всего удалось установить личности около 200 боевиков.

"Кубинские власти после резонанса публикаций заявили, что перекрыли канал торговли людьми и перемещение наемников в Россию для участия в войне против Украины. Согласно контракту, минобороны РФ пообещало платить кубинцам около 2 тыс. долларов в месяц", — говорится в сообщении.

При этом российские оккупанты не скрывают присутствие кубинцев в своих позициях, а даже наоборот, публикуют видео с иностранными наемниками.

"В конце концов, удалось "поймать" двух кубинцев, которые уже воюют на Донецком направлении. Пока их использовали для примитивной пропаганды, которая якобы "России поддерживает весь мир" , — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети появилась информация о бойцах ППК "Вагнер". Россияне развернули лагерь возле временно оккупированного Скадовска Херсонской области. Там находятся бывшие "вагнеровцы".